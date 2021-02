¿Cuáles son los pasos, requisitos y documentación para renovar el DNI? ​Es importante que el DNI permanezca vigente para evitar contratiempos al momento de viajar, tramitar otros documentos o identificarse ante cualquier institución Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de febrero de 2021, 12:32 h (CET) El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite indispensable que constituye el reconocimiento oficial de los ciudadanos en España. Consiste en la identificación personal para realizar gestiones comerciales, administrativas, judiciales y legales en todo el país. El DNI, junto al pasaporte, es imprescindible para ejecutar los procesos académicos y laborales. También se utiliza en empresas, hoteles, aeropuertos, compras de bienes e inmuebles, préstamos y cualquier otro acto que amerite de identificación legal.

Es importante que el DNI permanezca vigente para evitar contratiempos al momento de viajar, tramitar otros documentos o identificarse ante cualquier institución. Se puede ingresar al portal de cita previa para el DNI y la renovación cuando esté vencido o, preferiblemente, cerca de caducar. En caso de que el DNI haya sufrido un extravío, robo o deterioro, el ciudadano deberá solicitar de forma inmediata la cita por Internet o teléfono.



¿Cómo pedir la cita previa para renovar el DNI?

El Ministerio de Interior y la Policía Nacional brindan dos opciones para solicitar la cita previa de renovación del Documento Nacional de Identidad. La primera opción es ingresar al portal web del Ministerio de Interior donde se ofrece información sobre las oficinas cercanas, fechas disponibles y horarios. La alternativa es llamar al servicio de atención telefónica proporcionado por el Ministerio para solicitar la expedición del DNI, aunque el la página web reduce el tiempo de espera y contiene toda la información pertinente.



Al ingresar a la web oficial de la Policía Nacional, el ciudadano español seleccionará el apartado de la cita previa solicitante con DNI. En cambio, el extranjero con nacionalidad española elegirá el apartado de Solicitante con Número de Identificación Extranjero (NIE). El segundo paso es colocar los datos obligatorios del documento nacional para efectuar la cita. Entre los datos exigidos están: Números y letra del DNI (son los 8 dígitos expuestos en la parte frontal). Equipo de oficina o número de oficina que expidió el DNI anterior (ubicado en la parte trasera, abajo y a la derecha).



Fecha de validez con el formato DD/MM/AAA o escribir “PERMANENTE”, según el tipo de validez. Código de seguridad alfanumérico de la página (captcha) con las mayúsculas y minúsculas.



Después de colocar los datos del DNI se pide la fecha y hora de la cita según la disponibilidad personal y de la oficina. Primero se elige el mes que da a conocer los días habilitados y se selecciona el horario vacante para concretar la cita. Después se verifican los datos resumidos en la pantalla para ingresar el número telefónico y dirección de correo electrónico. El último paso es confirmar la cita previa al hacer clic en el botón digital de la página web.

Documentación para renovar el DNI

La renovación del DNI es un procedimiento rápido y sencillo que se lleva a cabo en una Oficina de Expedición de la Policía Nacional. Solo se expide el documento en la presencia física del titular si aporta los siguientes requisitos:



Fotografía reciente del solicitante: el solicitante se posicionará con la cabeza hacia el frente y el rostro descubierto, sin gafas o gorros que dificulten la identificación personal. La foto debe ser a color con un fondo blanco y liso.



DNI anterior o denuncia del DNI: es necesario mostrar el documento anterior o, en su defecto, la denuncia presentada por pérdida o robo del DNI.



Certificado de empadronamiento: el solicitante español que resida en el extranjero tendrá que presentar el certificado del Ayuntamiento expedido por el Consulado español. Es un documento que acredita la nueva residencia, pero pueden comprobarse los datos en el Sistema de Verificación de



Datos de Residencia (SVDR). Certificado del Registro Civil: se presenta solo si se emitieron cambios en los datos de filiación.



Lo recomendable es renovar el DNI a partir de los 180 días antes de la fecha de vencimiento, no es necesario esperar hasta que pierda la vigencia. Es una ventaja que tienen los ciudadanos españoles y extranjeros con nacionalidad para recopilar los documentos exigidos.



¿Qué hacer si el solicitante no porta algún documento legal exigido?

El solicitante que no pueda presentar un documento legal exigido por circunstancias excepcionales o ajenas a su voluntad, debe acreditar los datos del documento desde los medios correspondiente. El DNI expedido con falta de algún documento tendrá la validez de un año. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son los pasos, requisitos y documentación para renovar el DNI? ​Es importante que el DNI permanezca vigente para evitar contratiempos al momento de viajar, tramitar otros documentos o identificarse ante cualquier institución Un año más, los trabajadores del campo de Sevilla sufren la discriminación en sus salarios ASAJA Sevilla y CCOO de Industria actualizan las tablas salariales de 2021 por debajo de lo establecido en el SMI El impacto de la pandemia se cobra casi 20.000 autónomos La Covid-19 golpea gravemente el mercado de trabajo en general en términos interanuales, con más de 622.000 ocupados menos Renovar Papeles portal de referencia en Trámites Online Entre los trámites para extranjeros residentes en España de los que se ocupan estaría prestar ayuda en lo relativo a la obtención del permiso de residencia o trabajo por cuenta propia o ajena Un total de 71 personas han perdido la vida en España por una explosión en la vivienda desde 2012 Ante la más mínima sospecha, por olor o por ruido, de que puede estar acumulándose gas en la vivienda, hay que abrir puertas y ventanas, no manipular ningún aparato eléctrico y avisar de inmediato al 112.