El Rincón de la Crítica cumple diez años

martes, 9 de febrero de 2021, 10:37 h (CET) El Rincón de la Crítica ha cumple diez años, todo un mérito si tenemos en cuenta que la mayoría de blogs no pasan el umbral del primer año de vida. El Rincón de la Crítica es un blog de opinión creado por Abel Ros (Alicante, 1974), profesor de Filosofía, sociólogo y politólogo. Durante este tiempo, la bitácora ha aumentado considerablemente sus lectores. Tanto que hoy, diez años después, goza de prestigio nacional e internacional.

El blog ha sido finalista en los XIII edición de los Premios 20Blogs - 2019 dentro de la categoría "actualidad". Recientemente, elrincondelacritica.com está entre los tres primeros dentro del prestigioso TOP30 de BITÁKORAS. El pasado mes, el blog fue nominado para los Premios Sodeint. El Rincón cuenta con una comunidad, de seguidores, altamente intelectual. Periodistas, profesores, sociólogos y politólogos, entre otros, siguen semanalmente sus artículos. Sus artículos han sido catalogados como "lienzos literarios con alma de ensayo". Lienzos literarios comentados, por profesores, en sus clases universitarias. Y lienzos mencionados, por periodistas, en reportajes y tertulias.

Durante estos años, el blog ha saltado de los píxeles de Internet a las hojas de papel. Y lo ha hecho gracias a la publicación de dos libros: "El Pensamiento Atrapado" (Ediciones La Lluvia, 2013) y "Desde la Crítica" (Ediciones Códex). Sendos libros han sido prologados por el periodista, y escritor, Javier Valenzuela y el catedrático de Filosofía José Luis Villacañas. Los libros han sido reseñados por diversos medios nacionales e internacionales. El Rincón de la Crítica cuenta con un grupo de Facebook, "Seguidores de elrincondelacritica.com", con casi tres mil seguidores. En el grupo, periodistas, escritores y divulgadores culturales comparten sus artículos, abren debates y siguen las actualizaciones del blog. El Rincón cuenta con "Historias del Capri", una sección de periodismo literario. Un periodismo con influencias de novela negra y tintes de actualidad.

El autor del Rincón, Abel Ros, ha colaborado, como sociólogo, en distintos reportajes para El País y Uppers, entre otros. También como columnista, para Levante-EMV. El Rincón de la Crítica es una seria apuesta por el periodismo libre e independiente. Una apuesta que no pasa desapercibida para quienes buscan una alternativa a los medios tradicionales.



