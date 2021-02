NoviCap cierra un 2020 de pleno crecimiento con más de 206M€ financiados a más de 1.000 empresas Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 16:17 h (CET) La fintech aumentó un 50% su volumen de negocio respecto a 2019 consolidando su crecimiento en el segmento de financiación no bancaria NoviCap, ‘fintech’ especializada en financiación de circulante a través de soluciones de factoring, confirming y dynamic discounting, confirma su liderazgo en el segmento de financiación no bancaria tras cerrar el ejercicio anterior superando los 206 M€ financiados a más de 1000 empresas, lo que supone incrementar en un 50% el volumen alcanzado en 2019. En total, desde su nacimiento en 2015, más de 2.000 empresas han obtenido financiación por valor de 450 M€ con NoviCap para poder continuar con su actividad o bien afrontar sus objetivos de crecimiento. La financiación otorgada ha supuesto un ahorro de más de 4 millones de días en el cobro de facturas a sus clientes.

El anticipo de facturas ha proporcionado a los clientes de NoviCap disponer de liquidez de manera inmediata, una flexibilidad que muchas empresas han precisado este 2020 debido al adverso contexto económico derivado por la crisis del Covid-19. Así, ante la dificultad para acceder a créditos ICO, NoviCap financió más de 150 M€ a empresas desde el inicio de la pandemia con el objetivo de solventar su asfixia financiera y poder hacer frente a pagos comprometidos durante el confinamiento y las diferentes fases posteriores.

NoviCap contribuyó de este modo a la supervivencia de un elevado número de empresas con cantidades muy elevadas pendientes de cobro y su capacidad de endeudamiento ya consumida en la fase inicial de la pandemia. No obstante, posteriormente se ha apreciado una moderación de las necesidades de financiación motivado por la notable disminución en la cantidad de facturas disponibles a financiar fruto de la caída del negocio en diferentes industrias y segmentos empresariales.

Nueva sede en Ámsterdam, y acreditación del gobierno holandés

A esta buena senda de negocio el pasado año, se sumó la inauguración de una nueva sede de la compañía en Ámsterdam en enero de 2020 con el objetivo de dar servicio a los clientes del mercado holandés que cuentan con un peso estratégico en el negocio global de la fintech.

Tras más de un año presentes en este mercado, NoviCap no solo ha continuado ampliando su cartera de clientes en el país, sino que ha sido acreditada en el programa BMKB-C promovido por el gobierno holandés donde participan tanto bancos como entidades no bancarias.

La fintech tuvo acceso a más de 300M€ para financiar a empresas holandesas a diferencia de lo que ocurre en España con las líneas de avales del ICO que han sido reservadas exclusivamente a entidades con ficha bancaria.

Entre las 1.000 empresas que más crecen en Europa

Además de su continuo crecimiento de negocio, NoviCap ha continuado acumulando reconocimientos como el Premio RFIx20 a la mejor plataforma de Financiación Alternativa o la inclusión en el ranking FT1000 del Financial Times que reúne a las 1.000 empresas que han logrado la mayor tasa de crecimiento anual por ingresos en Europa.

La publicación económica del Reino Unido estudia la evolución de los ingresos de empresas de más de treinta países europeos pertenecientes a diferentes sectores económicos con el objetivo de incluir en este listado no solo a las más importantes por volumen de negocio, sino a las que han experimentado un mayor crecimiento como es el caso de NoviCap que se consolidó este 2020 en la posición #74 del mismo.

“Este 2020 ha sido un año muy complicado a nivel económico para muchas industrias y los resultados obtenidos confirman que el sector de la financiación en España y Europa demanda nuevas soluciones. Las previsiones por parte de organismos europeos auguran una mayor demanda de financiación por parte de empresas españolas este 2021 y una menor oferta por parte de las entidades bancarias, así que desde NoviCap centran los esfuerzos en poner a disposición de las empresas otras opciones que eviten la concentración del circuito bancario y cubran todas las necesidades de financiación”, señala Marc Antoni Macià, cofundador y director de operaciones de NoviCap.

