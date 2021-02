Nuevas ideas y tendencias de piercing para 2021 ​Como ya sabemos, el piercing ha dejado de verse como un adorno controvertido, para ser una forma de expresión dinámica y divertida Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de febrero de 2021, 12:38 h (CET) Todas las personas quieren distinguirse por características y cualidades únicas y especiales, algunas lo hacen con peculiaridades en la forma de vestir y otros prefieren llamar la atención con piercing y tatuajes.



Ante estas dos últimas opciones, los piercing han cobrado especial fuerza. Se trata de una corriente más aceptada y adaptada a diferentes estilos. Los que se colocan en las orejas, la nariz o el ombligo son los más comunes, pero al igual que pasa con la moda, estos también atienden a tendencias y modas, por lo que no ha de extrañarnos que para este 2021 se hagan notar algunas ideas.



En este sentido, modayjoyas.com muestra diferentes opciones modernas y actualizadas que están marcando la pauta, sobre todo en el público femenino, el cual se ha apoderado de esta forma de brillar distintiva e irreverente y ha logrado añadir mucho glamour y elegancia, sin perder su esencia rebelde y atrevida.



Veamos a continuación algunas ideas y tipos de piercings que se verán con mucha fuerza. Serán los más populares y relevantes a lo largo de este año.



Como ya sabemos, el piercing ha dejado de verse como un adorno controvertido, para ser una forma de expresión dinámica y divertida. Hay diferentes técnicas de perforación, siendo las orejas las zonas más elegidas para lucir lindas joyas o piezas, más allá de los pendientes comunes.



En caso de que no quieras someterte a un proceso de perforación, el mercado de la joyería y la bisutería ha presentado propuestas muy interesantes y llamativas, que se pueden lucir y ajustar sin necesidad de ello.



Piercing de dedo Esta es una tendencia un poco inusual y que puede causar sorpresa positiva. Se trata de perforar el dedo para lucir adornos parecidos a los anillos. Se puede hacer una punción con diamantes u otro tipo de piedras. Es una idea que cada vez llama más la atención sobre todo en las redes sociales. Incluso, es una alternativa que piensan las parejas más atrevidas y originales para sus alianzas de boda. Aunque es una opción un poco controvertida, no dudamos de que se ve espectacular y que captarás miradas y atenciones a donde sea que vayas.



Piercing de nariz

La tendencia de este tipo de piercing, que suele ser común, es perforar el tabique nasal y decorar la punción con un anillo o medio anillo. Es una forma elegante con la que puedes lucir lindos maquillajes. La típica punción en una ala de la nariz también se mantiene de moda para este año.



Piercing de ombligo

Este es otro clásico, aunque se considera que es un tipo de perforación que debe hacerse con mucho cuidado porque puede conllevar a algunas complicaciones en cuanto a infecciones, pero sigue siendo una tendencia especial para todas las mujeres que quieran verse sexis al lucir esta zona del cuerpo. Hay infinidad de opciones en joyería para escoger.



Piercing de lengua Es muy popular y aunque se ve con mucha frecuencia, se señala la extrema higiene que debe imperar para poder lucirlo con elegancia y belleza. Es bastante demandado tanto por hombres como por mujeres y en esta ocasión viene acompañado no de una sola perforación, sino de dos.



Piercing labial

Es muy moderno y femenino, además cobra cada vez más popularidad. Hay que señalar que es uno de los más dolorosos, pero hay muy bonitas opciones que te harán lucir distinta y original.



Perforaciones microdérmicas

Esta es una de las tendencias que más furor está causando. Ha estado de moda por varios años y sigue siendo admirado por muchos usuarios. Se trata de realizar varios pinchazos con cristales y otro tipo de piedras en diferentes zonas del cuerpo. La cadera y las orejas son las más intervenidas por este tipo de técnica, pero se pueden colocar en donde quieras, siempre y cuando consideres que no van a incomodarte.



Piercing de orejas Son los más comunes, pero los que se ven más bonitos y elegantes. Con diversos peinados y atuendos te hace lucir diferente y especial. Siempre lograrás llamar la atención. Prácticamente no hay lugar del pabellón de la oreja que no sea óptimo para perforar y colocar una joya. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevas ideas y tendencias de piercing para 2021 ​Como ya sabemos, el piercing ha dejado de verse como un adorno controvertido, para ser una forma de expresión dinámica y divertida San Valentín Ideas originales para sorprender Los españoles aumentan el gasto en decoración y productos para el hogar en 2020 La categoría ‘Hogar’ de Veepee aumentó un 30% las ventas durante el 2020 respecto al año anterior Cinco ventajas de instalar una vinoteca de Bodega43 en tu hogar Te explicamos a continuación algunas de las ventajas que tiene disponer de las vinotecas especializada de Bodega43 en tu propia casa Mascarillas COVID-19 Seguridad y moda a partes iguales