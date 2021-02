El Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev ​El 5 y 6 de marzo del 2015 la delegación de la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán compuesta por los diputados Javanshir Feyziyev, Asim Mollazada, Fuad Muradov y Aslan Jafarov organizó la primera visita oficial en el Paraguay Peter Tase

lunes, 8 de febrero de 2021, 11:30 h (CET) La República de Azerbaiyán en la actualidad se ha convertido en una nación prestigiosa y fiable de la comunidad mundial y de la República del Paraguay como resultado de la extraordinaria política interna y externa del presidente Ilham Aliyev. La Unión Europea y países del occidente ya reconocen el poderío económico y militar de Azerbaiyán, que restauró su integridad territorial por sus propias fuerzas armadas en poco tiempo y la Honorable Cámara de Diputados (Poder Legislativo) del Paraguay, bajo el liderazgo del presidente Pedro Alliana Rodríguez y con los Diputados Nacionales: Dra. Esmérita Sánchez De Da Silva y el Lic. Walter Enrique Harms Céspedes, ha valorado extraordinariamente y aprobado una resolución que elogia los logros humanitarios, sociopolíticos, económicos y militares de Azerbaiyán. Este país del Cáucaso, desarrollado y fundado por el líder nacional Heydar Aliyev, está atravesando el período más brillante de su historia gracias al rumbo estratégico, el fulgurante servicio exterior y campaña diplomática dirigidos por el actual Presidente Ilham Aliyev.



El Excmo. Sr. Ilham Aliyev, presidente de la República de Azerbaiyán, comandante en jefe, es un líder que realmente ha cambiado la historia tanto de Azerbaiyán como de toda la región de Europa. Azerbaiyán está experimentando el período más poderoso de su historia. La política visionaria y pragmática del presidente Ilham Aliyev aseguró la victoria de Azerbaiyán y la restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán en la guerra de 44 días, ocurrido durante los días 27 de Septiembre hasta el 10 de Noviembre del 2020. Fortalecido por la determinación del comandante en jefe, el victorioso ejército de Azerbaiyán derrotó al enemigo armenio y liberó las tierras que habían estado cautivadas durante 30 años y las devolvió a sus verdaderos dueños, al pueblo de Azerbaiyán.



El presidente Ilham Aliyev, cuyo nombre ha quedado escrito para siempre en la historia como el líder que restituyó la integridad territorial de Azerbaiyán, instauró el periodo más glorioso y heroico del pueblo de Azerbaiyán durante toda su historia. Los 44 días de guerra en defensa a la verdad y justicia internacional, en contra de las tropas del chovinismo armenio, terminó con la victoria de Azerbaiyán y la justicia histórica, auténtica por fin ha triunfado.



Pasarán los siglos y la historia mirará al siglo XXI desde el punto de vista de la Gran Victoria conseguida gracias a la determinación y el admirable liderazgo del Presidente Ilham Aliyev, el Comandante en Jefe, juntos con la voluntad de acero de los decididos soldados de Azerbaiyán; abrazando siempre el fervor del nacionalismo constructivo y el amor para la patria. La historia de Azerbaiyán se dividirá en dos etapas: el antes y después de la Gran Victoria del Noviembre, 2020.



El presidente Ilham Aliyev ha creado el dinámico Azerbaiyán. Muy contento está el pueblo, el estado tiene líderes fuertes y decididos que llevan a sus compatriotas hacia el camino de la prosperidad y al tan anhelado renacimiento cultural. La primera misión de salvamento de la independencia pertenece al líder nacional Heydar Aliyev. Habiendo regresado como respuesta a la petición insistente del pueblo, Heydar Aliyev salvó a Azerbaiyán del caos, de la anarquía, de la inminente y perentoria destrucción como Estado independiente. Ilham Aliyev, digno sucesor del líder nacional del pueblo de

Azerbaiyán ha llevado a cabo la mayor misión de recuperación de este hermoso y pujante país europeo. Cumplió la voluntad del líder nacional, completando la obra inacabada del genio, que dijo: "Siempre estuve orgulloso y hoy estoy orgulloso de ser azerbaiyano", convirtiendo a Azerbaiyán en un Estado moderno y poderoso, realizando con éxito el sueño más sagrado del pueblo. El desarrollo dinámico actual de Azerbaiyán, el crecimiento de la economía nacional, la Gran Victoria sobre el enemigo armenio; esta gran nación adquirió mucha fuerza gracias a la filosofía política del líder nacional Heydar Aliyev. La magnífica victoria, inscrita en letras de oro en la historia de la independencia de Azerbaiyán, fue concedida por el incomparable valor y la valentía del comandante en jefe, digno sucesor del líder nacional y del valiente ejército de Azerbaiyán. Con la victoria, el presidente Ilham Aliyev también cumplió el sueño de un líder nacional que dedicó su vida a Azerbaiyán y afirmó: "No hay Karabaj sin Shushá, no hay Azerbaiyán sin Karabaj". El mayor dolor y la herida incurable del pueblo de Azerbaiyán fue la ocupación de tierras por los armenios. Bajo el mando del digno sucesor de Heydar Aliyev, presidente de Azerbaiyán, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ilham Aliyev, se restituyó la integridad territorial por medios militares y políticos, se aplastó al enemigo fascista – armenio con mano de hierro, se salvaron de los saqueos y la destrucción de las riquezas materiales paró en inmediato, y se resguardaron los valores culturales - religiosos de este pueblo tan sufrido. La separación de 30 años de la patria finalmente terminó, el anhelo de Karabaj en los corazones de cada azerbaiyano terminó, cientos de miles de refugiados de Azerbaiyán ya fueron liberados del título de refugiado. Esta victoria demostró el compromiso del presidente Ilham Heydar oglu Aliyev con todas las promesas que hizo a su pueblo, diciendo: "Karabaj es Azerbaiyán y el signo de exclamación". Esta victoria se hizo realidad gracias a la política valiente, con la visión hacía el futuro y la aguda inteligencia política y diplomática del presidente de Azerbaiyán.



El 27 - 30 de septiembre del 2016, La delegación del Congreso Nacional de la República del Paraguay compuesta por: la Diputada Nacional Dra. Esmérita Sánchez De Da Silva, Diputado Nacional Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, estuvo presente en Bakú para participar en el V Foro Humanitario Internacional organizado por el Gobierno de Azerbaiyán, este evento es un hito importante en las relaciones fraternas entre ambos pueblos y gobiernos.



El 5 y 6 de marzo del 2015 la delegación de la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán compuesta por los diputados Javanshir Feyziyev, Asim Mollazada, Fuad Muradov y Aslan Jafarov organizó la primera visita oficial en el Paraguay. La delegación parlamentaria de Azerbaiyán mantuvo reuniones con el vicepresidente primero del Senado Nacional, Sen. Enrique Fausto Bacchetta Chiriani y con los miembros del grupo de amistad interparlamentaria con Azerbaiyán en la Honorable Cámara de Diputados. Estos intercambios, visitas y reuniones fueron organizadas bajo la visión y liderazgo del Presidente Ilham Aliyev y se destaca el gran trabajo del Emb. Mammad Ahmadzada en cumplimiento de sus funciones como el Embajador de Azerbaiyán residente en Buenos Aires y concurrente en la República del Paraguay (2010-2015). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev ​El 5 y 6 de marzo del 2015 la delegación de la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán compuesta por los diputados Javanshir Feyziyev, Asim Mollazada, Fuad Muradov y Aslan Jafarov organizó la primera visita oficial en el Paraguay Esperanza para aprender del cambio repentino y extremo ​Pero, ya metidos en una experiencia de cambio repentino y extremo, la esperanza, es decir, “la confianza en lograr o realizar algo”, ha sido clave decisiva. Pauli Murray y los derechos de las personas negras trans brillan en el Festival de Cine de Sundance ​Pauli le escribió al presidente Franklin D. Roosevelt en busca de apoyo para su para su confrontación legal con la política de admisiones de la Universidad de Carolina del Norte ¿A qué viene esto? ¿Qué pretenden? ​En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge taxativamente, entre otras cosas, que nadie debe ser perseguido por sus ideas, religión, raza, color… Cuídense de la pandemia y del Nuevo Orden Mundial Cada vez estoy más aterrado de lo que tratan de imponernos sus normas globales y de la cantidad de políticos que se aprestan a llevarlo a cabo