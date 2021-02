Siete de cada diez accidentes de personas mayores ocurren en el hogar

Según datos que maneja www.thyssenkrupp-homesolutions.es, la compañía líder en salvaescaleras para el hogar, el 70 % de los accidentes que sufren las personas mayores tiene lugar en el hogar, donde, por otra parte, pasan la mayor parte del tiempo y más ahora tal y como están las cosas con la pandemia. Las principales causas de esos accidentes son las caídas (67 %) y el lugar donde son más graves son las escaleras. Las medidas más evidentes para evitar caídas y golpes son:

Retirar alfombras y moquetas La mejor manera para evitar tropezones es retirar las alfombras de la casa o fijarlas bien al suelo, un buen método es utilizar tiras antideslizantes debajo de ellas.



Mantener una buena iluminación en el hogar Lo ideal es instalar luces nocturnas en el baño y pasillos. En el dormitorio es fundamental tener una lámpara en la mesilla al alcance de la mano para poder encenderla antes de levantarse. Otra solución es instalar interruptores luminosos. Pero, en ningún caso hay que desplazarse por la casa a oscuras.



No levantarse de la cama de golpe Cuando nos vayamos a levantar de la cama, es mejor sentarse y esperar unos minutos a ponerse totalmente de pie, además, haciéndolo así evitaremos posibles mareos. También es muy importante que la altura de la cama sea la correcta para no realizar esfuerzos al levantarse o al acostarse.



Mucho ojo a los cables sueltos de aparatos eléctricos Hay que prestar especial atención a que los cables de lámparas, teléfonos, ordenadores y cualquier otro aparato eléctrico no se encuentren en la zona de paso para evitar tropezar con ellos.



Utilizar el calzado adecuado Aunque puedan parecer más cómodas, a cierta edad es mejor evitar llevar sandalias y chanclas, ya que son más propensas a los tropiezos. Lo más recomendable es utilizar zapatos con suela antideslizante y de tacón bajo. Por cierto, en el mercado también existen, tanto zapatillas de andar por casa, como calcetines antideslizantes.



Ayudarse En casos de problemas de movilidad, hay que utilizar accesorios como un bastón o un andador. Y en las escaleras, lo mejor es instalar un salvaescaleras.



Objetos y adornos Los muebles bajos, adornos o cosas dejadas provisionalmente estorban el paso y dificultan el movimiento por la casa, especialmente en los pasillos, si éstos son estrechos. Además, es conveniente no colocar las cosas ni muy altas ni muy bajas, es preferible que todo esté al alcance de la mano. Y fundamental mantener la casa recogida.



Precaución con las escaleras Las escaleras pueden ser especialmente peligrosas en muchos casos porque no se encuentran en buen estado. Según los expertos de thyssenkrupp Home Solutions, estos son algunos de los motivos por los que se pueden producir caídas en ellas:



Mal diseño. Los arquitectos saben de sobra que es importante mantener un equilibrio entre huella (profundidad del peldaño) y contrahuella (altura entre escalones) para que la subida y bajada sean confortables, pero no todas las escaleras están bien diseñadas.



Peldaños abiertos. En las escaleras que tienen huecos o espacios abiertos entre cada escalón es mucho más fácil colocar mal el pie, tropezar y pueden desorientar a las personas con problemas de visión.



Forma de los peldaños. En muchos casos, cuando la escalera da un giro, el peldaño toma forma de triángulo y la parte estrecha puede resultar peligrosa, conviene apoyar siempre en la parte más ancha y sujetarse a la barandilla.



Bordes difusos. Las protuberancias en el borde del escalón y la falta de una señalización clara pueden provocar traspiés y como consecuencia caídas.



Peldaños resbaladizos. En muchos casos se recomienda instalar alfombras en los peldaños de las escaleras para evitar resbalones, pero hay que cuidar que estén bien sujetas y lisas, el desgaste del textil, las roturas o los pliegues pueden causar accidentes.



Pasamanos incorrecto. Por supuesto cualquier escalera debe contar con un pasamano o barandilla, pero mejor que sean dos, uno a cada lado. No muy anchos y que se puedan rodear fácilmente con la mano completamente para que la sujeción sea firme.



Mala iluminación. Una buena iluminación de todo el tramo de escalera es fundamental y no siempre es fácil conseguirla debido a la diferencia de alturas entre el techo de arriba y el suelo de abajo. Pueden usarse las paredes laterales, siempre que los apliques que se pongan estén por encima de la altura de las personas y no interfieran en el paso.



Cuidado con el bastón. Las personas que necesitan usar un bastón deben tener especial cuidado al subir o bajar escaleras y usarlo con la técnica adecuada. Es importante dominar esto porque el uso incorrecto de un bastón en las escaleras podría aumentar el riesgo de una caída.



No es un gimnasio. Con frecuencia se repite que subir y bajar escaleras es uno de los mejores ejercicios que pueden hacerse para ejercitar las piernas y quemar calorías, de hecho en todos los gimnasios hay máquinas que simulan subir peldaños. Pero la escalera de casa no es para eso, en realidad un uso excesivo de la escalera puede provocar más lesiones, sin necesidad de que sean graves: esguinces, torceduras, distorsiones... que beneficios. Hay que usarlas, pero solo lo imprescindible.

La solución del salvaescaleras

En la mayoría de los casos, tanto para personas mayores o con algún tipo de movilidad reducida, personas con afecciones como esclerosis múltiple y artritis y quienes han tenido implantes de cadera, así como quienes tienen fuerza y ??flexibilidad significativamente reducidas, las sillas salvaescaleras puede ser una gran solución que proporciona independencia y, sobre todo, seguridad. Incluso algunas, como la nueva S200 de thyssenkrupp Home Solutions, que acaba de salir al mercado el pasado diciembre, cuentan con reposabrazos que rodean a sus usuarios protegiéndoles mientras suben y bajan las escaleras o un dispositivo de llamada integrado que le permite permanecer siempre en contacto con sus familiares y amigos o incluso responder a las llamadas cuando el salvaescaleras está en movimiento.