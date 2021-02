¿A qué viene esto? ¿Qué pretenden?

Realmente no lo comprendo ni lo puedo entender, ese resentimiento, odio, rencor, o revancha sin motivo.



Después de la execrable decisión de la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, municipio cordobés, nos encontramos con otra munícipe que, deseosa de emular esa detestable hazaña, porque no viene a cuento ni hay motivo para ello, ha decidido derribar otra cruz.



Se trata de Milagros Hurtado, alcaldesa de Brozas (Cáceres) que ha resuelto, desconozco si para ello ha contado con la aquiescencia de todos los concejales, demoler la Cruz que hay en la Plaza de Ovando. ¿Por qué motivo? ¿Con qué razón? Por lo visto existe un “informe de expertos, firmado por un quídam denominado Antonio Jiménez Mostazo” que ha determinado que esa efigie ha de ser demolida.



Al parecer la iniciativa ha nacido de Comité de Expertos de Memoria Histórica.



Estoy totalmente de acuerdo con la Ley de Memoria histórica, siempre que se aplique a todos los de uno y otro bando de los que lucharon en la Guerra Incivil, no solo los de la guerra sino también de los que perecieron desde el año 1931 que murieron en muchos casos por el odio, la envidia o el rencor de los republicanos, No olvidemos que fueron ellos los que inventaron loas “paseíllos”, los tiros en la nuca y el abandono de los cadáveres en los caminos.

No se puede admitir “justicia señor, pero por mi casa no”, eso es un acto de mezquina revancha que solo persigue volver a enfrentamientos de los que los españoles nos hemos hecho el propósito de no volver a cometer más, con el pacto firmado entre todos los componentes políticos que se plasmó en la Constitución del 78.



Repregunto ¿A qué viene esta actitud? ¿Qué buscan los que actúan así? ¿Volver a tiempos que es mejor olvidarlos?



Esta cruz que pretenden derribar no tiene simbología ninguna, en tal caso es la señal de los cristianos, ¿Por qué hay que volver a perseguirlos?



En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge taxativamente, entre otras cosas, que nadie debe ser perseguido por sus ideas, religión, raza, color…



Pero es lo que ocurre siempre en esta nuestra España llena de cainitas, que persiguen y, si se les presente la ocasión, aniquilan al diferente, especialmente si es cristiano.



Esta Cruz no incumple la Ley de Memoria Histórica, es una imagen totalmente legal que no va en contra de nada ni de nadie.



En el colmo de su aberración mental han llegado a decir que ella es más franquista que Franco. ¡Ignorantes, además de analfabetos! Franco no inventó el Cristianismo. Cuando él nació llevaba existiendo esta religión casi dos mil años.



La Cruz, jamás ha sido un símbolo franquista, sí de amor, paz y concordia fraternal entre los humanos. ¿Eso es lo que queréis destruir?



¡Venga. Adelante si tenéis agallas! Recorred el mundo entero y derribar todas las cruces que encontréis porque son franquistas.



¡Panda de estúpidos ignorantes! Si en verdad vais contra la religión, en el mundo hay muchas formar de adorar a Dios, es decir, religiones, perseguidlas a todas, también a los musulmanes que, al igual que los cristianos profesan una religión monoteísta. ¿Tendréis redaños para ello? Seguro que no, los muslimes no ponen la otra mejilla como los cristianos, sino que se toman cumplida venganza contra quien ofenda a su Profeta Mahoma o a Alá.



Sentimos horror ante estas fijaciones contra el Cristianismo, porque solo pueden conducir a enfrentamientos que ya deberían de estar más que olvidados.