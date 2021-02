Dicopt: tecnología de realidad virtual para el tratamiento de ojo vago en los niños Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:37 h (CET) V-visión es la startup que permite digitalizar la terapia visual con niños, lanza al mercado su primer producto, Dicopt avalado por especialistas en oftalmología V-Visión (www.vvision.eu) es la startup tecnológica española que ha desarrollado Dicopt, la solución digital que permite tratar los casos de ojo vago de los niños a través de Realidad Virtual.

Cada año se diagnostican es España 15.000 niños con ojo vago, cuyo único tratamiento hasta ahora consistía en llevar un parche durante un año y medio con una consulta médica cada tres meses.

Gracias a la tecnología de Dicopt se reduce el uso del parche, orientando los esfuerzos de la terapia a la aplicación de Inteligencia Artificial por lo que convierte el tratamiento en una solución divertida y eficaz para los niños.

Uno de los principales problemas que se encontraban los oftalmólogos a la hora de hacer el seguimiento del tratamiento era que, debido al incumplimiento del tiempo pactado del uso del parche por parte de los pacientes, la terapia fracasaba.

Rafael Izquierdo, CEO de V-Vision explica, “Dicopt nace respondiendo a las necesidades reales de muchos oftalmólogos con los que hemos hablado: la posibilidad de hacer un seguimiento remoto individualizado y en tiempo real. Además dado que trabajamos para ayudar a los niños, el papel de los padres es vital y gracias a Dicopt, podrán ver el progreso de su hijo de forma regular. Tanto especialistas como padres, ahora tienen una fuente fiable de información para evaluar el desempeño de la terapia”.

Dicopt consigue resultados muy positivos en la recuperación de la visión binocular de los niños dado que su método se basa en juegos de AI muy dinámicos, entretenidos y desafiantes, diseñados para aumentar la dificultad con el tiempo reforzando el trabajo con el ojo vago, por lo que los niños lo ven como un premio, lo que aumenta su compromiso con la terapia.

Dicopt ha sido probado y testado por muchos profesionales que avalan su eficacia y lo recomiendan. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos en un gran centro público de investigación. Es un ensayo ambicioso que completará las publicaciones científicas ya existentes con dispositivos similares.

Después de meses de trabajo con la agencia del medicamento y de producto sanitario AEMPS, Dicopt ha conseguido la licencia de Producto Sanitario y el automarcado CE, lo que garantiza que cumplen con la normativa europea vigente para ser comercializado

Dicopt no requiere un gran desembolso para empezar a usarlo. Una vez adquirida la licencia, el equipo que se requiere es un visor para móviles, un mando de juego y un Smartphone.

Una apuesta por el crecimiento

Las nuevas tecnologías de digitalización han desencadenado una transformación en la manera en que se gestiona la salud, y no solo en el momento de la terapia sino también durante el diagnóstico previo. Esto es lo que algunos expertos han denominado medicina genuinamente preventiva, un fenómeno que despierta un gran interés entre inversores de todo el mundo.

V-Vision trabaja para revolucionar el sector oftalmológico con realidad virtual y mantiene firme su compromiso de digitalizar la terapia visual con niños, desarrollando su producto hacia nuevos ámbitos.

