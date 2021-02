Tesla, Apple y NVIDIA, las compañías favoritas de los millennials para invertir

La pandemia ha afectado a todos los sectores, incluida la Bolsa, que ha visto grandes caídas, pero también importantes alzas. Esto ha animado, más que nunca, a los españoles a invertir en valores internacionales, sobre todo a los millennials, y lo han hecho de la mano de las marcas que están más de moda o que conocen por sus hábitos de consumo: Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk; la estadounidense y archiconocida Apple y NVIDIA, el proveedor de circuitos integrados.



Así lo refleja la segunda edición del Informe sobre la Inversión Millennial, elaborado por la Sociedad de Valores Ninety Nine con el objetivo de mejorar la relación de la gente con el dinero y tras estudiar las inversiones en acciones internacionales que han realizado sus usuarios durante el último trimestre del año 2020.



“Esta generación es particularmente activa en el uso de la tecnología financiera y en manejar sus propias finanzas. Heredera de una de las mayores crisis financieras de la historia, son plenamente conscientes de que la inversión es algo vital para la planificación financiera no solo de su presente, sino de su futuro. Están muy al día de todo lo que les rodea, por lo que no es de extrañar que el último trimestre hayan apostado por sectores como el tecnológico, el farmacéutico o el automovilístico, centrándose en las nuevas empresas de movilidad eléctrica”, señala Javier Sanz, CEO de Ninety Nine.



En los tres últimos meses del año, las tendencias de inversión cambiaron respecto al tercer trimestre de 2020. Mientras que Tesla y Apple siguen ocupando las primeras posiciones en las inversiones de los millennials, la compañía de e-commerce Amazon, la tecnológica Microsoft y una de las farmacéuticas más conocidas por su vacuna contra el Covid-19, Moderna, han sido desbancadas del top five de inversión millennial.



Tal y como muestra este informe, en su lugar esta generación prefiere ahora invertir en NVIDIA, que ocupa el tercer lugar en el ranking, seguida de la compañía especializada en el análisis genómico y diagnóstico genético, BioNano Genomics, y la china NIO, centrada en el desarrollo de vehículos eléctricos e inteligentes.



Si se realiza una radiografía más en profundidad, del análisis realizado por Ninety Nine se desprende que la compra de acciones por parte de los millennials se concentró durante el mes de octubre, en Apple como primera opción. La compañía tecnológica obtuvo un 29% más de inversión que NVIDIA que, a principios del otoño se situaba en el segundo puesto, seguida del gigante tecnológico Microsoft.



En noviembre, el fabricante chino de coches eléctricos NIO escaló posiciones hasta encabezar el ranking, coincidiendo con un periodo en el que sus entregas de vehículos aumentaron un 109%; mientras que NVIDIA se mantuvo en segunda posición, con un 15% más de accionistas que Tesla, situado el tercero de la lista.



Los fabricantes de automóviles también han puesto el broche de oro al mes de diciembre. La compañía fundada por Elon Musk, Tesla, subió tres posiciones y se situó en el último mes del año como la compañía en la que más han invertido los millennials españoles, muy concienciados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En segundo lugar, está el fabricante de drones AgEagle Aerial Systems, un sector que está viviendo su particular boom a medida que aumenta su uso en la entrega de paquetería, y la china Alibaba, principal competidora de Amazon, ocupa la tercera posición. Por su parte, NIO desciende y pasa de ser el líder de la clasificación en el mes de noviembre, a ocupar el cuarto lugar en diciembre.



El sector tecnológico, automovilístico y farmacéutico, los preferidos de los millennials en el último trimestre de 2020

Ninety Nine también ha querido analizar cuáles son los sectores que despiertan mayor interés entre los millennials. Según se desprende de este informe, el sector favorito de los inversores de esta generación ha sido el tecnológico, al haber invertido en él el 37,2% de los encuestados. Apple ha sido el valor más comprado en este sector durante estos tres meses. Algo que no es de extrañar, ya que ha sido uno de los valores que mayores subidas ha experimentado durante la pandemia, además de experimentar en el cuarto trimestre fiscal una importante subida en las ventas de sus iPhone, Macs y servicios.



Seguidamente se sitúa el sector automovilístico, en el que han invertido un 12% de los usuarios de este neobroker, siendo Tesla el valor más destacado tras subir en 2020 un 380%, con respecto al ejercicio anterior.



Otro de los grandes favoritos de los Millennials españoles es el sector farmacéutico, destacando BioNano Genomics como el valor más adquirido estos meses. A continuación, le suceden el sector energético (5,6%), en el que la compañía de energía renovable FuelCell Energy ha sido el valor más solicitado después de que sus acciones se hayan disparado más de un 800% en 2020 y sus acciones hayan subido arrastradas por el sentimiento favorable que rodea a las empresas de energía limpia tras la victoria de Biden, y el sector del comercio, con Amazon a la cabeza.



Con un 3,6% de las inversiones, el sector financiero logra situarse entre las cinco industrias preferidas por los millennials, destacando Visa como valor donde más se invierte; mientras que el emergente sector del cannabis alcanza buenos resultados gracias, entre otros valores, a Sundial Growers, compañía enfocada en la producción de cannabis medicinal y una de las más destacadas de un sector en alza.