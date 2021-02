Espacio BIM renueva su web y el diseño de su campus virtual Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 08:01 h (CET) De la mano de la productora The Visible Man, el ilustrador Javier Muñoz y el experto en diseño digital Jaime Zubiaur, la consultora especializada en metodología BIM y Realidad Virtual se actualiza para mejorar su servicio Espacio BIM ha estrenado 2021 renovando su página web y el diseño de su campus virtual. Siempre con el reto en el horizonte de mejorar su servicio y ofrecer un aprendizaje todavía más práctico, ameno y eficaz que el que ya venía ofreciendo con éxito hasta ahora, la consultora especializada en metodología BIM, VR, AR y MR ha invertido este mes de enero en hacer realidad unos cambios que ya están dando sus frutos en la formación de profesionales del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción, Operaciones).

No hay más que entrar a navegar por su web recién actualizada, espacioBIM.com, para experimentarlo. Un portal que se ha modernizado, volviéndose más rápido e intuitivo, que ha ganado en diseño visual y en el que el contenido esencial está más cerca que nunca del usuario. Como buenos sabedores de que el trabajo en red, organizado de manera que todos los talentos puestos en juego fluyan en la misma dirección, es garantía de los mejores resultados, los profesionales de Espacio BIM han contado para llevar a cabo esta renovación con los que consideran los mejores colaboradores en sus respectivos campos: la prestigiosa productora navarra The Visible Man, el ilustrador pamplonés Javier Muñoz y el experto en diseño digital Jaime Zubiaur.

Desde The Visible Man, Tomás García ha desarrollado el Branding Key Visual y su compañero de productora Ezequiel Degastaldi ha ejercido de realizador, guionista y montador de los nuevos vídeos presentes en la web, que están basados en ilustraciones del dibujante y periodista pamplonés Javier Muñoz. En las nuevas funcionalidades, Espacio BIM ha unido su talento y su profesionalidad adquirida con la experiencia a los de Jaime Zubiaur, experto en diseño digital y que ha aplicado Key visual con CSS a la nueva web.

Además, en su afán por ofrecer cada vez un mejor servicio, Espacio BIM ha apostado este enero por mejorar el diseño de su plataforma e-learning, mejorando la usabilidad y apariencia de la formación online sobre metodología BIM en proyectos de edificación y obra civil. Para que las personas usuarias interesadas en profesionalizarse en el sector AECO adquieran la formación más completa a través de un aprendizaje divertido, totalmente flexible y que brinda la oportunidad de trabajar desde la nube en proyectos reales con un formato muy práctico.

Esta apuesta renovada por su campus virtual posiciona todavía mejor si cabe a nivel global el programa más demandado y exitoso de Espacio BIM, su máster BIM online en BIM management, el Máster BIM Manager Internacional. Una inmersión en la realidad profesional del sector AECO orientada a abordar proyectos de edificación y obra civil no lineal, en fases de redacción ejecución y explotación, y que abre al usuario a nuevas oportunidades laborales. Considerado el mejor máster BIM en la guía de los más valorados de 2021 y primero del ranking del explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com-, este programa con 5 estrellas Google incluye en su innovador aprendizaje a través del juego (técnica de la gamificación) un Módulo de Realidad Virtual (VR) de la mano de la multinacional Leica Geosystems.

