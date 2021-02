8 de cada 10 españoles suelen jugar a juegos de Zombies en la actualidad

Desde la web de cómics, música, cine, series y videojuegos Cultture.com, se ha realizado un estudio sobre la temática zombie en la actualidad.



El 4 de febrero se celebra el día del orgullo zombie, ¿de dónde viene esta tradición? Con origen en Estados Unidos, esta celebración conmemora el nacimiento del padre del género zombie en el cine: George Romero con La noche de los Muertos Vivientes.



Pero la cultura del zombie va mucho más allá, ya que no son pocas las religiones que utilizan técnicas y rituales de “zombificación” para diferentes fines. Inspirados en estos rituales y tras el estreno de la película de Romero, la temática zombie se ha adueñado de una parte de los fans de la ciencia ficción y el terror, ocupando espacios como el cine, teatro, libros y videojuegos. Los apasionados de los zombies tienen gran variedad de entretenimiento en esta temática, ya que incluso se llegan a celebrar durante la noche del 4 de febrero numerosas marchas zombies e incluso eventos de supervivencia.

Los zombies se han representado de numerosas maneras: muertos que resucitan, personas que se convierten por un mordisco de otro zombie, un patógeno que vuelve a la gente agresiva y caníbal… es este último el que más furor ha causado durante el 2020.



Cuando se conoció la noticia de la enfermedad por coronavirus en la ciudad china de Wuhan, la información era poca y llegaban vídeos a través de las redes sociales de personas desplomándose y convulsionando en el suelo, lo que aún sin comprobar la veracidad de esos vídeos, dió rienda suelta a la imaginación colectiva: parecían zombies. Solo les faltaba resucitar y comenzar a morder a la gente. Fue entonces cuando la enfermedad comenzó a extenderse por el mundo, declararse pandemia y someternos a un confinamiento para protegernos. En esta situación el entretenimiento era la clave de la “supervivencia” en las casas y si juntamos ambas cosas hubo un claro ganador en los rankings de las películas más vistas durante los primeros meses de 2020: las películas de zombies asiáticas. Títulos como #Vivo o tren a Busán aumentaron sus visualizaciones de forma desenfrenada. Las producciones de Estados Unidos sobre zombies siempre han sido las líderes del mercado, pero parece que la industria del género zombie destaca ahora más en las producciones asiáticas, destacando las de Corea del Sur.



Aquí en España, aunque la producción cinematográfica de zombies no ha destacado, sí que lo hacen en cambio las producciones literarias, como son los autores Manel Loureiro con su trilogía Apocalipsis Z y Carlos Sisí con su saga de Los Caminantes. Hemos preguntado a los lectores de cultture.com sobre si les gusta la temática zombie y en qué formato les gusta más:



Un 84% de los encuestados afirman tener o jugar a videojuegos que sean sobre zombies o incluyan la temática de alguna manera, ya sea en la historia principal o en alguna de las subtramas. Los más populares son los que consisten en matar a los no muertos.



Un 76% disfruta con las películas y series de zombies. Los mismos encuestados apuntan a una decaída de la temática en los últimos años en cuanto a películas del género zombie.



Un 45% lee comic o libros sobre zombies. A pesar de no ser la temática más popular, la literatura junto con los videojuegos son los que más títulos y variedad tienen en cuanto a historias y tipologías de no muertos.



Tanto en 2020 como previsiblemente en 2021, no se podrán celebrar las famosas marchas y supervivencias zombies, en las cuales cientos de personas se convierten por una noche en zombie, pero aún no se pierde la esperanza de poder celebrarlo durante el próximo Halloween si la situación mejora. Así que parece que este año, no nos enfrentaremos a los zombies… ¿o sí?