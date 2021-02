La discreción y un seguimiento duradero tras el injerto capilar, claves del éxito de Castellana Clinic Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 17:58 h (CET) Las intervenciones de trasplantes de pelo han crecido considerablemente en España en los últimos años, en detrimento de otras ofertas del extranjero, por una serie de beneficios respecto a esas alternativas, entre las que destacan los resultados discretos o un seguimiento cercano y prolongado del postoperatorio para verificar que todo avanza correctamente, señala Castellana Clinic Los injertos de pelo se han posicionado, sin duda, en el top de cirugías estéticas más comunes en este país, especialmente en el colectivo masculino, aunque también es una técnica muy recurrente entre las mujeres con déficit capilar.

Así lo constata Castellana Clinic, que trata casos tanto de hombres como de mujeres, adaptando el tratamiento siempre a las necesidades de cada paciente.

Técnicas capilares discretas

La discreción es, precisamente, una de las grandes prioridades de las personas interesadas en someterse a este tratamiento; por ello, en la constante búsqueda de los profesionales especializados en esta disciplina, se busca optimizar este aspecto al máximo para garantizar la plena satisfacción del paciente.

Una de las opciones para ello es recurrir a la técnica FUE sin rasurado, la más indicada en los casos en que el paciente tiene compromisos sociales ineludibles y, por los cuales, no desean que queden evidencias sobre esta práctica.

No obstante, es conveniente subrayar que se necesitan reunir una serie de requisitos médicos para que sea posible realizar un trasplante capilar sin rapar.

Seguimiento cercano y prolongado en el tiempo

Probablemente, una de las ventajas más importantes de someterse a esta intervención en un centro especializado dentro de las fronteras españolas, respecto a las ofertas del extranjero, es el seguimiento de los resultados a lo largo del postoperatorio, un período que alcanza el año y medio en esta institución de referencia en el sector.

Durante este plazo, el paciente se somete a diversas revisiones en las que el Equipo del Dr Andrade verifica que el crecimiento se produce con normalidad y está disponible para resolver cualquier duda que pueda surgir a lo largo del proceso.

Otras ventajas de apostar por Castellana Clinic para un trasplante capilar en Madrid

Este centro especializado, como muestra de la excelencia de todos sus trabajos y el compromiso por dar respuesta a un mayor número de personas interesadas por recuperar el volumen capilar deseado, ha abierto recientemente una nueva clínica en la zona madrileña de Aravaca, por lo que dispone de más recursos para reducir su lista de espera.

Mediante equipos de última generación, un grupo de profesionales altamente cualificado y experimentado, un procedimiento supervisado por el Dr. Andrade (una de las eminencias a nivel nacional en esta materia), la posibilidad de financiación a 36 meses o el compromiso con el desempeño de su práctica con total precisión y siempre adaptado a las necesidades y preferencias del paciente, Castellana Clinic se ha convertido en una auténtica referencia en estos trabajos.

