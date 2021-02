Enero de 2021: audiencia histórica en Dkiss para el primer mes del año La cadena del Grupo KISS Media anota máximos históricos en enero. Promedia un 1% de share y alcanza una audiencia media diaria de 75.000 espectadores. Nunca antes había alcanzado datos tan elevados en un arranque de año Redacción Siglo XXI

lunes, 1 de febrero de 2021, 13:19 h (CET) DKISS finaliza el mes con un 1,0% de share medio lo que se traduce en el mes de enero más competitivo desde el inicio de sus emisiones. Además, 75.000 espectadores han visto diariamente el canal lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo mes del año anterior y 2,5 millones han contactado al menos un minuto.



De nuevo, recibe el apoyo incondicional de su audiencia más afín, las mujeres de 25 a 44 años: un 1,2%; +3% respecto a diciembre. Este mes, además, recupera terreno entre el target masculino (0,8%; +8%) y el grupo de 35 a 44 años (1,2%; +9%). Entre la audiencia infantil (un 0,7%) sorprende el crecimiento del 57% respecto a diciembre (0,4%).



Por ámbitos, destacan las subidas en Andalucía (1,1%; +14%) y Galicia (1,2%; +22%).



Los programas de reformas y médicos, lo más visto en enero

Una vez más los contenidos de reformas de casas y salud se sitúan entre las preferencias del público de DKISS. De las diez emisiones más vistas del mes, seis pertenecen a reformas de casas y el resto a médicos y salud. La emisión más vista es la segunda con más audiencia de la temporada 2020/21 con un registro de 263.000 espectadores. Se trata de la repetición de un episodio de “Los gemelos reforman dos veces” emitida el sábado 09 de enero.



En el ranking y con más de 200.000 espectadores también aparecen episodios de “Tu casa a juicio: Australia”, “Dra Emma: Clínica dermatológica”, “Las hermanas de 300 kilos” y “Flip o Flop”.



Los gemelos Scott no paran de “reformar” en DKISS

Las espectaculares reformas de los hermanos Jonathan y Drew Scott continúan, un mes más, entre las preferencias de la audiencia de DKISS. En enero, se estrena una nueva propuesta “Los gemelos reforman dos veces: el duelo”. En este programa los hermanos Scott ponen el foco en una estancia de la casa que será evaluada al final de cada entrega por un jurado. Una vez reforman toda la vivienda tienen que demostrar su experiencia y lograr vender la casa reformada por la mayor cantidad de dinero posible y alzarse como el ganador del duelo. Las tres emisiones del Prime Time del lunes han anotado un 0,8% y 150.000 espectadores y las reposiciones, en la tarde del sábado, un 1,3% y 180.000 espectadores.



Las reformas de casas se afianzan, también, en las Tardes del fin de semana

De lunes a viernes, los programas centrados en reformas del hogar siguen siendo una apuesta segura en la Tarde y en el Access Prime Time de DKISS. Este mes, la serie original “Flip o Flop” con la ex pareja Tarek El Mousa y Christina Anstead ha llenado las tardes de DKISS con entregas antiguas, pero también inéditas. La serie anota un share medio del 0,8% y algunos episodios han superado la barrera de los 200.000 espectadores. También sus franquicias, “Flip o Flop: Atlanta” (0,8% y 123.000 espectadores) con el matrimonio Ken y Anita Corsini y “Flip o Flop: Las Vegas” (0,8% y 115.000 espectadores) con el conocido luchador norteamericano Bristol Marunde y su esposa Aubrey, han conectado con el público de DKISS.



Pero el interés por las reformas y la compra-venta de casas también engancha en la Tarde del fin de semana (17:00 a 20:30). En efecto, este mes “Tu casa a juicio: Australia” (1,1% y 171.000 espectadores),“Los gemelos reforman dos veces” (1% y 143.000 espectadores) o “Reformas con Karen y Mina” (1% y 143.000 espectadores) han propiciado el récord histórico de la franja vespertina en fin de semana (0,9% y 135.000).



Las nuevas ofertas de género negro en DKISS convencen en enero Buena acogida en las Sobremesas de lunes a viernes del estreno de “Yo fui asesinado”. Esta serie, que comparte la perspectiva única de la víctima a través de una narración ficticia en primera persona basada en los hechos reales de cada caso, promedia un 0,8% de share y 105.000 espectadores. Y en el Prime Time de fin de semana, nuevos episodios de “El crimen de…” en domingo superan los 180.000 espectadores como el caso de Brittany Murphy (1%).



‘Maestros de la restauración’ un referente en la franja matinal de DKISS

