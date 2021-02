¿Estás posicionado?

Realmente esta se ha convertido en una de las cuestiones más importantes a la hora de tomar decisiones sobre nuestros negocios. De hecho, ni siquiera es que sea una cuestión importante, es que depende de cual sea nuestro tipo de negocio, puede llegar a ser una cuestión crítica, vital, tal como podemos concluir tras escuchar a expertos en la materia como Borja Aranda Vaquero, un consultor SEO de renombre en España.



¿A qué se debe esto? Pues esto se debe principalmente al cambio de era. Hace unos años, era impensable ni siquiera plantearse el concepto del posicionamiento web. O del marketing digital, ya que prácticamente todos los negocios podían desarrollar su actividad sin necesitar de un soporte en internet para incrementar sus ventas. Sin embargo, en plena era digital, unos años después, lo que se ha vuelto impensable es no considerar hacer una inversión continua en posicionamiento web. Esto se debe a que, parafraseando a Borja Aranda Vaquero, el que no se encuentre en la primera página de búsqueda de Google, es, directamente, como si no existiera.



Entonces, llegamos a la conclusión de que la inversión en marketing digital y posicionamiento web, debe ser una inversión preponderante dentro del presupuesto de inversiones de las empresas, pero, ¿en todo caso?



Si queremos mantener nuestro negocio

Si queremos mantener nuestro negocio, la respuesta es sí. Salvo contadas excepciones en las que el medio digital apenas suma cifra de ventas a lo largo del año, la mayoría de los negocios tienen hoy en día un amplio abanico de nuevas posibilidades en las redes.



Sin duda alguna, los negocios que no hayan podido, o querido actualizarse, tristemente acaban por fracasar y desaparecer. Esto último podría parecer frío e impopular, pero al final, la situación y el entorno es una variable sobre la que no podemos actuar de forma individualizada, y la única opción que propicia el éxito en estos casos es la adaptación.



Y la adaptación, en esta situación, significa directamente invertir en posicionamiento web SEO. El posicionamiento web se ha convertido en uno de los temas más de moda durante los últimos años, y si bien no todos son lo que dicen, es cierto que se han formado muchísimos expertos en la materia.



Recurrir a asesoramiento por parte de profesionales como el citado en este artículo, aseguramos una medida muy importante para conseguir mantener nuestro negocio y adaptarlo al nuevo mercado. Basta con mirar las estadísticas de cualquier medio, para saber que la tasa de éxito de aquellos que empezaron su digitalización hace al menos 5 años o más, es infinitamente superior a quienes han tenido que verse obligados a hacerlo durante la pandemia, o incluso desgraciadamente, a la de los que no lo han hecho.



Si queremos iniciar nuestro negocio

Aunque no se lo crean, sí, todavía hay gente con ganas y capacidad para crear nuevos negocios. En realidad, este tipo de persona es el que más necesitamos actualmente en cualquier país. Pero como por todos es sabido ya, crear un negocio es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en esta vida, y la situación actual no es precisamente de ayuda.



Para estas personas que quieren comenzar con su negocio, el posicionamiento web SEO, no se trata de una opción, sino de una obligación, y se necesita recurrir a él por dos motivos: Conseguir beneficios



Conseguir beneficios se ha convertido en un logro incluso para empresas maduras, imaginemos para las emergentes. A través del posicionamiento web, empresas en iniciación pueden conseguir una cuota o un alcance mayor en el mercado, para conseguir el empujón que tanto necesitan.



Competir con su sector La competitividad no sería posible sin el posicionamiento web ya que, por mucho que nuestro producto o servicio sea mejor que el de los demás, si nadie lo ve… ¿de qué sirve?