Smartwatch vs Smartband

domingo, 31 de enero de 2021, 18:13 h (CET) Hoy en día la tecnología es mucho más avanzada de lo que solía ser. Existen todo tipo de formas, tamaños, categorías de dispositivos y accesorios electrónicos, llegando a confundir al usuario. Dentro del apartado de wearables, por ejemplo, hay relojes inteligentes, pulseras inteligentes, ropa inteligente, gafas inteligentes e incluso zapatos inteligentes. Sin embargo, los wearables con más popularidad y más utilizados son los Smartwatch y las Smartband.

Dado que ambos dispositivos se llevan en la muñeca, se parecen y pueden realizar la misma función, hay muchos usuarios finales que pueden llegar a confundir entre ambos. A continuación, analizamos cada uno de ellos para intentar ayudarte a la hora de realizar tu elección.



RAZONES PARA ELEGIR UNA PULSERA DE ACTIVIDAD A un nivel básico, un rastreador de actividad física puede darte una idea de tu actividad diaria, contando tus pasos, calorías o sueño. Las más avanzadas admiten varias modalidades de actividad deportiva como correr, montar en bicicleta, nadar o jugar al golf. También existen otras con la capacidad de realizar seguimiento multideportivo, desde la cinta de correr hasta la piscina. Otras tienen sensores de seguimiento más avanzados, como monitores de frecuencia cardíaca, y notificaciones inteligentes como correo electrónico o mensajes. Las mejores pulseras de actividad con GPS incorporado pueden operar independientemente de su teléfono, lo que significa que puede dejarlo en casa mientras sale a correr o montar en bicicleta.



Ventajas: Las pulseras de actividad suelen ser más económicas que los smartwatch, por lo que son una buena opción si tiene un presupuesto más estricto. Están diseñadas pensando en la comodidad, por lo que podrá usarla todo el día sin problemas. También hay pulseras disponibles para deportes y actividades muy específicas, pero a precios más altos, lo que puede hacer que te preguntes si en este caso es mejor la elección de un reloj inteligente.



Inconvenientes: Fuera del ámbito del ejercicio y la actividad, las pulseras de actividad varían en cuanto a su versatilidad para otras funciones, como notificaciones inteligentes desde un teléfono, reproducción de música y aplicaciones de terceros.



RAZONES PARA ELEGIR UN RELOJ INTELIGENTE La gran fortaleza de los smartwatch es su capacidad para vincular las notificaciones de su teléfono móvil, como mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, direcciones, citas del calendario y mensajes de redes sociales, con comodidad y estilo. Los considerados como mejores permiten ver y responder fácilmente a las notificaciones, dictar mensajes o enviar respuestas "inteligentes", y la mayoría debe, como mínimo, realizar un seguimiento de la actividad física diaria. Le permitirá ver en más detalle su actividad deportiva o las notificaciones inteligentes de un vistazo sin necesidad de sacar su teléfono



Ventajas: Aquellos con funciones más avanzadas son excelentes para mantenerse al día y responder a las notificaciones. Los mejores relojes deportivos ofrecen un seguimiento preciso del estado físico, como los pasos, la distancia y el control de la frecuencia cardíaca, y van mucho más allá para ofrecer métricas deportivas detalladas.



Inconvenientes: Los relojes inteligentes que reúnen todas las funciones comentadas anteriormente tienden a ser caros. Y muchos de ellos, particularmente los de moda, como los relojes con sistema Wear OS o los Apple Watch.



CONCLUSION Si está buscando algo técnico para el uso diario, sin importar cuánto le costaría, entonces debe comprar un reloj inteligente. Por otro lado, si eres del tipo deportivo, centrado en la salud y el fitness, una pulsera inteligente sería una buena inversión. No cuesta mucho y también puedes usarlo todo el día.

