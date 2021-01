Trenes.com venderá billetes Avlo desde 5€ a partir de mañana lunes Comunicae

domingo, 31 de enero de 2021, 09:02 h (CET) Trenes.com pone a la venta los billetes del nuevo tren AVLO de Renfe a partir de mañana, para fechas de viaje a partir del 23 de junio del 2021. El servicio Renfe AVLO tendrá paradas en las siguientes estaciones: Madrid Puerta de Atocha, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Camp de Tarragona, Girona y Figueres Trenes.com, es la primera agencia de viajes online especializada en la venta de billetes de tren. A partir de mañana 1 de febrero también tendrá a disposición de todos sus usuarios billetes de AVLO desde 5 Euros. Esta oferta estará disponible hasta el 14 de febrero y hasta agotar existencias.

El AVLO es un nuevo tren de Renfe Alta Velocidad destinado a Larga Distancia que, disponiendo de tiempos de viaje más competitivos, a precios aún más económicos con el fin de facilitar la movilidad a los usuarios. Su puesta en circulación está prevista para el 23 de junio de 2021.

Servicios que ofrece AVLO

Estos Trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia de más de 400 plazas dispone de asientos reclinables, de equipaje de mano, enchufes para cargar dispositivos electrónicos en todos los asientos y luz lectora, etc. todo esto a 300 km/h.

El tren está equipado con espacios para transporte, aseos para personas con movilidad reducida y máquinas de venta automática de bebidas frías, calientes y snacks.

En todos los Trenes AVLO los viajeros podrán añadir prestaciones a su viaje pagando un suplemento, para transportar una segunda maleta, red wifi, elegir asiento, incluir cambios y anulaciones en su billete.

¿Por qué más de 1 millón de usuarios siguen eligiendo Trenes.com?

Trenes.com fue fundada y creada para ofrecer a sus usuarios los mejores precios en los billetes de tren gracias a su algoritmo único, que lo hace posible, habiendo evolucionado y mejorado con el tiempo y sigue adaptándose al mercado actual.

Además, han ido añadiendo valor a Trenes.com cómo la incorporación de nuevos proveedores, mejoras en usabilidad, haciendo fácil la reserva de billetes de tren, que han sido claves en su éxito.

Pero no solamente éstas han sido las claves, otra de ellas es disponer de verdaderos profesionales, informáticos y agentes expertos en el sector turístico, que asisten al cliente en todo momento, caso que surja cualquier percance. El Covid-19 ha frenado la frecuencia de los viajes en tren, pero Trenes.com ha seguido y sigue en primera línea de fuego ofreciendo el mejor servicio y atención al cliente posible.

Calificado por los usuarios como excelente atención al cliente, ha hecho de Trenes.com una marca de éxito en el mundo ferroviario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.