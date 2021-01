Del corte familiar al destape: todas las pelis de la Dúrcal en Flix Olé Repasamos una intensa década de éxitos cinematográficos en España y Latinomérica Kaik Espada Martín

viernes, 29 de enero de 2021, 10:50 h (CET) Cualquiera de nosotros, si pensamos en Rocío Dúrcal, se nos vendrán sonidos a la cabeza del Me gustas mucho entre otras de sus muchas populares rancheras, pero lo cierto es que realmente sus inicios fueron protagonizando taquilleras películas, con poco más de 20 años.

Diez intensos años de rodajes que me fueron más que suficientes para triunfar en diferentes registros: de niña mona e inocente, de novicia rebelde o con el papelón de Marianela. Si quieres saber por qué estas pelis causaban furor en la época, pincha en el vídeo. ¡Dúrcal en estado puro!





