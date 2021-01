Decorté celebra su 50 aniversario y anuncia a la actriz Brie Larson como nueva embajadora Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 18:07 h (CET) La firma japonesa le da la bienvenida a la actriz, directora y productora de renombre internacional Brie Larson como la nueva musa global Decorté encarna lo mejor de la belleza japonesa, o J-Beauty, como la conocen muchos consumidores, equilibrando el arte y la ciencia, así como la tradición y la innovación. La marca es pionera en la investigación y la ciencia de vanguardia, y se ha asociado con universidades de renombre mundial y científicos aclamados durante décadas para ofrecer fórmulas innovadoras. Decorté es una de las marcas de cuidado de la piel más respetadas de Japón debido a sus tecnologías innovadoras para el cuidado de la piel, ingredientes de alta calidad, texturas únicas, artesanía dedicada y técnicas extraídas de tradiciones japonesas centenarias.

Decorté fue fundada en 1970 por Kozaburo Kobayashi , un visionario que creó productos de belleza excepcionales incluso durante la escasez del período de posguerra. "Decorté nació bajo mi abuelo basado en una filosofía de hacer productos cosméticos que dan esperanza a las personas y las inspiran a soñar", dice Kazutoshi Kobayashi., Presidente y CEO de KOSÉ Corporation. "Estamos orgullosos de nuestra historia y nos entusiasma celebrar el 50 aniversario de Decorté con nuestros empleados, clientes y socios en todo el mundo; y continuar con esta celebración durante el próximo año. Nos gustaría dar la bienvenida a Brie Larson a nuestra familia; como ella encarna verdaderamente los valores de la marca con su inteligencia, dignidad y belleza con honor. Esperamos los próximos cincuenta años de Decorté y ofrecer a los consumidores de todo el mundo lo mejor de la belleza japonesa ".

"Es un honor para mí ser parte de la familia KOSÉ y ser nombrada la Musa de la Marca de Decorté ", dice la oscarizada actriz, Brie Larson. "Me encanta la confianza que la marca inspira en las mujeres de todo el mundo, así como su enfoque holístico de la belleza. Aprecio la cantidad de investigación, ciencia, artesanía y pasión que se dedican a la fabricación de cada producto. La marca se mantiene en los más altos estándares de calidad y experiencia."

Brie Larson es una actriz aclamada internacionalmente por interpretar importantes papeles femeninos, incluido el personaje de Carol Danvers en la franquicia Captain Marvel; la primera película de superhéroes dirigida por mujeres en Marvel que batió récords de taquilla. Ganó un premio de la Academia, un Globo de Oro, SAG, BAFTA, Critics Choice y un premio NBR por su actuación en Room en 2016.

En 2020, ganó un premio Emmy por coproducir The Messy Truth VR Experience como el Programa Interactivo Original Sobresaliente. Su debut como directora, Unicorn Store, se estrenó en el festival de Cine de Toronto de y posteriormente en Netflix. Fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de la revista Time en el 2019. Brie lanzó un popular canal de YouTube durante este verano para conectarse con sus fans y expresarse personalmente. Ella es una firme defensora de la equidad y la inclusión en Hollywood y más allá.

Por otra parte, la actriz ha desvelado que sigue una rutina de belleza sencilla y honesta con AQ Meliority Multi Crema Regeneradora Intensiva, que ha seducido a personalidades como Ingrid Bergman, Grace Kelly, Carolyn Murphy o Kate Moss.

AQ Meliority Multi Crema Regeneradora Intensiva

Cada frasco con forma de joya de este tratamiento extraordinariamente regenerador representa el pináculo de la innovación en el cuidado de la piel de Decorté. En esencia: Select Formula 30, un complejo patentado de 30 activos de alto rendimiento seleccionados a mano por sus poderes rejuvenecedores de la piel y curados de las fuentes más puras. Para garantizar la máxima eficacia, tres tamaños de cápsulas de fosfolípidos, diseñadas para una afinidad ideal con la piel, entregan cada ingrediente con absoluta precisión. Al tocar la piel, la crema se derrite hasta una textura similar a un suero que se absorbe tan completamente que parece fusionarse con la superficie de la piel, luego se transforma en un velo protector que se reafirma y levanta notablemente. En el fondo, los activos de Select Fórmula 30 trabajan incansablemente para apoyar la regeneración y fomentar la renovación. Los péptidos dobles mejoran la textura y el tono generales.

La fórmula de administración está patentada y cuenta con un sistema de administración avanzado que utiliza cápsulas para transportar ingredientes de belleza esenciales a través de delay somas de alta pureza y alto contenido de ácido oleico. Esta tecnología utiliza fosfolípidos biosimilares a los queratinocitos de la piel y un péptido doble, un componente que se encuentra naturalmente en el colágeno. Detecta las áreas más dañadas de la piel y actúa como si estuviera viva mientras repara y restaura.

El ingrediente estrella es el extracto de Benifuki de la isla de Yakushima, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde el té verde híbrido orgánico se recolecta a mano y se almacena cuidadosamente antes de procesarlo. Se cultiva en un suelo rico y fértil y se nutre de las numerosas cascadas de la isla que son ricas en iones negativos. El extracto de Benifuki mejora la estabilidad estructural en el almacenamiento del factor de crecimiento, dejando la piel más receptiva a las señales de regeneración cutánea. Combinado con Stem Rise iPG "para mejorar la función de proliferación de las células epidérmicas PG," iP-Solution "mejora la calidad mitocondrial, es decir, los factores de energía de las células y BLACK SOY NECTAR ™ activa las células senescentes animándolas a dividirse.

P.V.P. 1.100€ (45ml).

www.decortecosmetics.es/producto/aq-meliority-intensive-regenerating-multi-cream/

www.decortécosmetics.es

