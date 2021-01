Arranca la mayor serie de conferencias B2B sobre innovación tecnológica en español

El próximo mes de febrero dará comienzo una serie, con cerca de una veintena, de conferencias B2B verticales y temáticas, en español, en formato online interactivo, con las últimas novedades en innovación tecnológica de la mano de algunos de los mayores expertos del sector El próximo 3 de febrero dará comienzo DIGITAL INNOVATION CONFERENCE SERIES. Se trata de la mayor serie de conferencias B2B verticales acerca de la innovación tecnológica en español (para España y LATAM), donde se abordarán temáticas de gran interés para el mundo de los negocios, así como las últimas novedades, tendencias e innovaciones de impacto dentro de la actividad empresarial y la sociedad.

Las conferencias, dirigidas a profesionales IT, se desarrollarán en formato online interactivo, y favorecerán la exposición de casos de éxito reales, para lo que contarán con un panel de debate con expertos incluyendo sesión de preguntas y respuestas con expertos de cada sector, enfocadas a generar negocio y leads. Contarán, asimismo, con la participación de algunos de los principales actores en diversos sectores clave, así como de las compañías tecnológicas más influyentes, disruptivas e innovadoras, protagonistas en la redefinición de las industrias como BBVA, EVO Banco, EBN Banco, Coinmotion, Unnax, Mitek, Gedesco, Pleo o Arsys, entre otras.

Estas jornadas abarcan, además, una gran amplitud de sectores, para los que se desarrollarán conferencias específicas enfocadas a mostrar las soluciones tecnológicas más innovadoras a la hora de acelerar y optimizar la transformación digital en los mismos. Igualmente se cubrirán algunas de las temáticas más interesantes para contribuir a reducir los costes, aportar más seguridad, fidelizar clientes, adaptarse a las tendencias del mercado, abordar nuevos modelos de negocio, potenciar a las personas, influir positivamente en la reputación de la empresa y, en definitiva, conocer las soluciones y servicios que refuercen la propuesta de valor de las empresas, diferenciándoles de sus competidores.

El ciclo de conferencias comenzará el 3 de febrero donde se darán cita más de 200 profesionales en el marco del congreso Fintech, Innovación al servicio del cliente, el punto de encuentro entre profesionales del ecosistema Fintech que tiene como objetivo presentar las tecnologías, herramientas y soluciones para promover los procesos de transformación digital, generando ventajas competitivas para las organizaciones además de crear y desarrollar una plataforma profesional para el debate y el networking.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de BBVA, MITEK, UNNAX, PLEO y EVO BANCO, y la colaboración de Digital Innovation News, medio especializado en el análisis del entorno digital y de la innovación IT, Territorio Bitcoin, medio de comunicación especializado en Bitcoin, la tecnología Blockchain y Fintech y Algoritmia, instituto europeo de formación tecnológica.

Se presentará en este evento los retos y oportunidades que traen las nuevas tecnologías en el sector financiero, con el propósito de contribuir con la difusión de conocimiento general sobre la innovación en los servicios, productos y modelos de negocio en el sector.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, socia directora de Urban Event Marketing y casos de éxito de Mitek, Unnax y Pleo y además contaremos con 1 panel de expertos:" Banking & FinTech Innovation: El sector financiero, ante el reto de la transformación digital en 2021" en los que profesionales con una larga y dilatada experiencia, compartirán y debatirán sus diferentes perspectivas.

La asistencia es gratuita para profesionales usuarios de Innovación Tecnológica de empresas privadas y públicas, pueden registrarse para asistir al evento AQUÍ.

03/02/21 Fintech, innovación al servicio del cliente

Evento exclusivo para los actores de la industria financiera, bancaria, aseguradoras, entidades reguladoras y empresas fintech. Descubre las últimas herramientas, plataformas y soluciones tecnológicas enfocadas al sector financiero.

17/02/21 Open technologies & business conference

Encuentro enfocado en open source, free software y open innovation, con el foco puesto en las tendencias que cambiarán el open source en 2021. Se trata de descubrir y promover soluciones tecnológicas abiertas que favorezcan la transformación digital en todo tipo de empresas.

25/02/21 Tecnología blockchain y criptomonedas

El evento reunirá a las organizaciones más destacadas en el mundo del blockchain y los activos digitales, y contará asimismo con la participación de expertos técnicos y de negocios.

10/03/21 Transformación digital del sector hospitality & travel

Los ejes fundamentales para la reactivación del sector frente a los nuevos hábitos y medios de pago, están en la digitalización, la tecnología y la sostenibilidad. En esta conferencia se abordarán las últimas soluciones y plataformas tecnológicas de interés para el sector.

17/03/21 Transformación digital y la nueva era del eCommerce

En este encuentro se mostrarán algunas de las estrategias más exitosas en eCommerce, que contribuyen a reforzar la experiencia positiva de los usuarios en los procesos de compra digital, así como las últimas novedades en herramientas, plataformas y servicios.

25/03/21 Transformación digital en el sector retail

La onmicanalidad, el impacto del entorno digital en las empresas, la necesaria integración de las nuevas tecnologías, la seguridad y las nuevas fórmulas de pago y fidelización, serán algunas de las temáticas que expondrán los expertos en este evento.

14/04/21 Cloud tech: accelerate digital transformation with cloud

Evento dirigido fundamentalmente a CIOs, CTOs, responsables de desarrollo e implementación de estrategias de cloud computing, datacenter e infraestructuras de empresa. Los expertos expondrán las últimas innovaciones para la adopción de soluciones cloud y el análisis de datos.

21/04/21 Customer experiencie & technologies: transforming the enterprise

Mejorar la experiencia de usuario es un reto que se encuentra en el foco de las inversiones corporativas, un reto en el que confluye necesariamente una mejora de la experiencia con las últimas soluciones e innovaciones tecnológicas.

29/04/21 Ciberseguridad: securing the digital transformation

Esta conferencia se enfocará en desarrollar las claves para garantizar una seguridad más integrada, colaborativa y unificada dentro de las empresas, de manera que los procesos de transformación digital sean más sólidos y estables.

05/05/21 Regtech, nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio

El evento abordará las soluciones que facilitan el cumplimiento y adaptación de los distintos sectores a sus respectivos marcos regulatorios, así como se mostrarán algunas de respuestas que las industrias de compliance y gestión de riesgos están desarrollando frente a los desafíos de la pandemia.

12/05/21 Transformación digital del sector gaming y contenido digital

El sector del entretenimiento está está en alza, gracias a la revolución que ha supuesto el desarrollo tecnológico en la forma de ofrecer los contenidos a los usuarios. Este evento permitirá descubrir las últimas herramientas, plataformas y soluciones enfocadas en el sector.

26/05/21 Transformación digital del sector farma & salud

El marco de la “nueva normalidad” supone una importante oportunidad, dentro de un sector que se ha destacado por ser motor de cambio en I+D y responsable de muchos de los grandes avances de la ciencia. El principal reto ahora pasa por seguir avanzando en la incorporación de herramientas y soluciones dentro del proceso de transformación digital.

16/06/21 Ecommerce innovation conference

Esta conferencia reúne a los principales actores y expertos en soluciones y plataformas para el comercio electrónico, con el objetivo de debatir sobre las innovaciones del sector y sus principales oportunidades.

23/06/21 Logistics tech: how technology is changing the future of logistics

Descubre las nuevas tecnologías, innovaciones, herramientas y plataformas que están revolucionando el sector, de la mano de las empresas referentes en industria logística.

30/06/21 Open banking: conectando innovaciones y compliace

Las ventajas que la banca abierta ofrece a entidades y usuarios, son un ejemplo de cómo la transformación digital puede repercutir en el sector bancario ayudando a personalizar productos y servicios, detectar riesgos, controlar el fraude, mejorar la transparencia y reducir costes.

07/07/21 Transformación digital en el sector asegurador

En este evento se pondrán de relieve las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector asegurador, que permiten aprovechar al máximo las ventajas de la transformación digital en la optimización del negocio.

29/09/21 La transformación digital en el sector inmobiliario

Este evento pone a disposición de los profesionales del sector información relevante sobre los avances de la tecnología y la industria aplicada a los empresarios del sector inmobiliario. Contará, asimismo, con expertos y líderes del Real Estate que compartirán su experiencia y conocimientos con los profesionales asistentes.

24/11/21 III Fintech Innovation Summit 2021

Evento profesional y network de contactos con CIOs, CTOs y CISOs del sector fintech, en el que se presentarán los últimos avances y retos de la industria.