Esta es una de las herramientas más útiles durante la lactancia

Cuando los niños son pequeños tienden a llevárselo todo a la boca, y por tanto hay que procurar que todo lo que les rodee esté lo más limpio y esterilizado posible. Los chupetes y biberones suelen ser lugares de acumulación de gérmenes y bacterias y por eso es una magnífica idea hacerse con un esterilizador.



Para una madre puede ser complejo elegir el más conveniente para su pequeño porque existen muchos factores a tener en cuenta y marcas diferentes, por lo que ayuda echar un vistazo a la guía para encontrar el mejor esterilizador de biberones. Tener uno en casa supone una tranquilidad para los padres.



Es importante ser conscientes de que cuando son tan pequeños los adultos tenemos que lavar y desinfectar todos los utensilios con más ahínco de lo habitual, puesto que sus defensas no son como las nuestras y su sistema inmunológico está poco desarrollado por lo que para ellos es más complicado hacer frente a cualquier problema de salud, por pequeño que sea. Las infecciones provocadas por bacterias a esta edad son comunes. Hay que ser especialmente meticuloso con la higiene de manos y no permitir que terceras personas estén tocando a los niños continuamente, además de lavarse siempre las manos antes de preparar su comida.



¿Hasta qué edad hay que usar el esterilizador?

En lo que concierne a los utensilios en los que se prepara su comida y se le da de comer, los restos de leche y demás que quedan en los biberones suponen un riesgo sobre todo durante el primer año de vida. Después el niño tiene un desarrollo mayor y ya no es estrictamente necesario aunque sí recomendable.



Cómo utilizar correctamente el esterilizador En primer lugar hay que lavar bien los biberones, las tetinas y los chupetes o incluso el extractor de leche y hasta tazas, vasos y cubiertos con agua, jabón neutro y haciendo uso de un cepillo que esté limpio y permita llegar al fondo del biberón. A continuación se debe aclarar todo con abundante agua tibia de manera que no queden restos.



Un consejo: deja que estos elementos se sequen bien de manera natural. Utilizar un trapo de cocina es arriesgado por tratarse de otro portador de gérmenes. Una vez secos ya pueden ir al esterilizador y ahora lo que hay que tener en consideración es el tiempo que ha de estar cada cosa en el esterilizador.



La esterilización es un proceso destinado a eliminar gérmenes Algunas personas optan por realizar este proceso en el lavavajillas. En este caso hay que tener en cuenta que en primer lugar no se trata de un escenario tan higiénico como un esterilizador y en segundo lugar, que la temperatura ha de ser de al menos 90 grados para que tenga el mismo efecto.



Vale la pena gastar un poco de dinero en algo que influye tan directamente en la salud de los pequeños y que además a la larga es una buena inversión, más teniendo en cuenta que será uno de los mejores aliados para los padres en la lucha contra infecciones que son muy comunes, puesto que los recién nacidos aún no tienen muchas defensas contra gérmenes e infecciones por lo que hay que desinfectar cualquier cosa con la que entren en contacto. Antiguamente se realizaba esta operación sólo hirviendo con agua caliente pero el tiempo nos ha demostrado que no es suficiente. Los lactantes son particularmente vulnerables y hemos de cuidar de ellos.