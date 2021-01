El centrado digital de ZEISS, una nueva dimensión de la precisión óptica Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 15:07 h (CET) ZEISS VISUFIT 1000, ZEISS i.Terminal 2 y ZEISS i.Terminal mobile permiten al óptico ofrecer el mejor ajuste personalizado para la visión de sus pacientes La digitalización está transformando el sector óptico. Los pacientes, cada vez más informados, solicitan las soluciones ópticas individuales que la tecnología ya puede aportarles. Hasta un 43% de ellos buscan recuperar la visión natural, la salud visual y el tratamiento individualizado (1).

Con los dispositivos de centrado digital ZEISS, el óptico puede introducir tecnología de vanguardia en su negocio que, además de unos resultados absolutamente precisos en las mediciones del proceso de refracción, aportan al usuario una experiencia de compra diferente, cómoda y ágil. Un 69% de los pacientes prefiere un establecimiento óptico que emplee tecnología para la consulta digital, frente a otro con un servicio estándar (2). Los equipos ZEISS son la herramienta adecuada para que el profesional de la salud visual pueda explicar a su paciente en cada momento lo que está haciendo y las razones objetivas por las que recomienda una solución óptica u otra.

ZEISS fue pionero en el desarrollo de sistemas de centrado en 1992. Su tecnología patentada se ha mantenido en la vanguardia del sector óptico desde entonces. Además, todos los dispositivos de centrado están integrados en el Sistema de Gestión de Pacientes a través de i.Com mobile o ZEISS VISUCONSULT 500. La conexión de todos los instrumentos ZEISS hace que el proceso de consulta sea más sencillo, rápido y mucho más cómodo, generando más tiempo para la comunicación cara a cara con el paciente.

ZEISS i.Terminal mobile es una solución digital de centrado móvil, con captura de imagen a través del iPad, fácil manejo y resultados de centrado instantáneos. No necesita accesorios adicionales para iPad, tales como cámara adicional o flash.

ZEISS i.Terminal 2 es una solución de centrado que acumula una dilatada trayectoria de éxitos. Cuenta con una patente de control de la convergencia. Su manejo es muy intuitivo, rápido y aporta resultados exactos, puesto que, por ejemplo, detecta y corrige, de manera automática, la rotación horizontal de la cabeza.

La plataforma digital ZEISS VISUFIT 1000 simboliza el futuro del sector óptico. Los ópticos que lo han probado opinan que el 90% es diferenciador, el 94% piensa que es innovador, y el 86% que es atractivo para los pacientes (3). Ofrece el mejor centrado en una sola captura, pero ésta es sólo una de sus prestaciones. ZEISS VISUFIT 1000 permite la individualización con parámetros hasta ahora desconocidos en la adaptación de las lentes oftálmicas. Su utilización asegura que cada paciente obtenga lentes de alta precisión para el mejor ajuste personalizado de la graduación. En el futuro, ZEISS VISUFIT 1000 ayudará a superar las barreras entre el negocio online y el offline, con la implementación de prestaciones como la personalización de la montura o la prueba virtual.

(1) Carl Zeiss Vision, Internal International Study on Consumer and Digital

(2) Carl Zeiss Vision, Internal International Market Research on Consumers, October 2017

(3) ECP study with participants in OPTI 2017 base n=186

