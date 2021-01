Cigna obtiene por tercer año consecutivo el certificado Top Employer 2021 Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 14:35 h (CET) Mediante este sello, la aseguradora de salud acredita su posición de liderazgo como compañía empleadora de referencia en España, así como su firme compromiso por la excelencia en la gestión integral de personas y por la creación de un entorno laboral óptimo Cigna vuelve a ser reconocida como compañía empleadora de referencia en España. Por tercer año consecutivo, la aseguradora de salud ha sido distinguida como Top Employer 2021, certificación avalada por Top Employers Institute que acredita el compromiso de la compañía por la excelencia en la gestión de personas y por la creación de un entorno laboral óptimo.

Gracias a sus procedimientos e innovadoras políticas de RRHH, fundamentadas en aspectos como el cuidado integral de la salud, la conciliación, el desarrollo de carreras, la formación constante, el reconocimiento de logros o la igualdad de oportunidades, Cigna ha completado con éxito la evaluación global HR Best Practices Survey. Este análisis engloba 6 áreas divididas en 20 temas diferentes, tales como estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar o diversidad e inclusión, entre otros muchos.

“Siempre hemos querido ir un paso más allá en la gestión de personas. Para nosotros, nuestros empleados son el principal valor de la compañía y quienes logran los verdaderos éxitos. Por ello, nuestra estrategia de RRHH siempre está dirigida a ayudarles a desarrollarse profesional y personalmente y a fomentar su compromiso en la consecución de los objetivos de negocio. Volver a ser certificados como Top Employer demuestra que mantenemos nuestro liderazgo en este sentido y nos anima a seguir ofreciéndoles un lugar atractivo y participativo en el que trabajar, que les apoya y acompaña en todo aquello que necesitan y que vela por su salud de forma integral”, explica Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España.

Hasta la fecha, el programa Top Employers ha certificado y reconocido a más de 1.600 Top Employers en 120 países/regiones de los cinco continentes.

Mantener en la distancia un ‘entorno de trabajo positivo’, su principal objetivo durante los últimos meses

Su filosofía laboral, que la ha hecho merecedora en España del Top Employer 2021, ha cobrado una enorme relevancia durante la crisis sanitaria. Desde el comienzo de la pandemia, Cigna fue consciente de que debía mantener al empleado en el centro de sus decisiones y poner todo su empeño en convertirse en uno de sus principales pilares de apoyo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la totalidad de su plantilla comenzó a teletrabajar en cuanto se decretó el confinamiento.

Para ello, readaptó su estrategia de gestión de RRHH al contexto que se estaba viviendo, con el objetivo de mantener en la distancia un ‘entorno de trabajo positivo’ que permitiese, por un lado, gestionar correctamente la incertidumbre, y, por otro, readaptarse a la nueva realidad.

Así, inspirándose en los principios de optimismo y resiliencia, reforzó sus políticas existentes dando mayor impulso y énfasis a las siguientes cuestiones:

- Compartir y mantenerse conectados, a través de una comunicación clara, frecuente y transparente.

- Flexibilidad y conciliación a la hora de adecuarse a las necesidades de cada uno de sus empleados.

- Desarrollar el potencial de cada persona mediante una oferta formativa amplia, adaptada a las necesidades actuales.

- Cultura de feedback continuo, desde una perspectiva constructiva y de aprendizaje de los errores, meritocracia y reconocimiento.

- Salud y bienestar de los empleados como el centro de sus decisiones.

- Escuchar las necesidades de los trabajadores en todo momento.

Así, ha desarrollado acciones como: formación y apoyo especial a managers en el nuevo estilo de liderazgo en remoto, lanzamiento de comunicaciones periódicas con información corporativa o con consejos de salud y bienestar, ayuda en nómina al teletrabajo, fomento del uso de su servicio de telemedicina, mantenimiento de beneficios como la ayuda a la comida, creación de un día libre de reflexión, lanzamiento periódico de encuestas de satisfacción para escuchar y conocer en todo momento la situación de los empleados, etc.

Ser reconocida en el mercado como Top Employer 2021 demuestra que Cigna sigue marcando la diferencia a través de una filosofía laboral que prima el compromiso por la salud integral y el bienestar. Las iniciativas puestas en marcha durante los últimos meses son un ejemplo de ello.

