Según LinkedIn, casi la mitad de los profesionales ha ocultado en alguna ocasión su situación de desempleo a su entorno más cercano

En un momento en el que el mercado de trabajo en España se encuentra en una situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia de la Covid-19, LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo, lanza la campaña Apóyate en LinkedIn con el objetivo de ayudar a profesionales en busca de una oportunidad y pequeñas y medianas empresas que necesitan impulsar su carrera profesional o actividad, respectivamente.

Enmarcado en esta campaña, LinkedIn ha llevado a cabo un estudio, realizado a 2.000 personas que se han enfrentado a una situación de desempleo antes o durante la pandemia en España, que revela que, aunque todavía existe un importante estigma asociado al desempleo, este se está reduciendo debido al entorno actual.



El estudio muestra que el 48% de los encuestados ha ocultado en alguna ocasión su situación de desempleo a su entorno más cercano. La razón más destacada para ello, para cuatro de cada diez participantes en el estudio (41%), es la vergüenza, seguido por un 36% que asegura haberlo hecho porque no se sentían cómodos.



No obstante, con una tasa de paro del 16,2%, que se ha visto incrementada desde marzo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)*, la percepción de la sociedad española en cuanto al desempleo está cambiando. Siete de cada diez encuestados por LinkedIn (71%) afirman que el estigma vinculado al desempleo se ha visto reducido debido a la Covid-19. Además, la mitad de los participantes en la encuesta declara que tiene más empatía por los desempleados desde que han experimentado esta situación por ellos mismos.



El estudio también muestra que casi la mitad (46%) de los participantes en la encuesta en situación de desempleo consideran que están en desventaja a la hora de optar a un nuevo trabajo, respecto a aquellos que conservan su empleo. De hecho, un 36% de ellos afirma no haber solicitado un puesto de trabajo porque sentían que les faltaba de una a cinco habilidades. En este sentido, cabe destacar que el 22% de las mujeres, frente al 14% de hombres, se sienten incómodas a la hora de solicitar un empleo en el que que no disponen de seis a diez competencias requeridas para el puesto y por eso, no lo solicitan.



Durante este periodo de desempleo, los profesionales han dedicado parte de su tiempo a mejorar su perfil profesional y reciclarse, tanto a través de cursos gratuitos (39%) como con coste (18%). Con el objetivo de que puedan recurrir a LinkedIn como apoyo para su formación, LinkedIn ha creado junto a Microsoft rutas de aprendizaje personalizadas para facilitar la formación tecnológica gratuita a personas desempleadas y ayudar al reciclaje de los profesionales de nuestro país, haciéndolos más competitivos para responder a la demanda del mercado.



Además, el 55% de los encuestados afirman sentirse lo suficientemente preparados para enfrentarse a la era post-Covid. En el punto opuesto, tan solo el 6% de ellos cree que no está listo para este cambio y que será difícil estarlo en algún momento.



Ángel Sáenz de Cenzano, Director General de LinkedIn España y Portugal, afirma que: “Los últimos seis meses han supuesto una revolución para el mercado laboral español. Sin embargo, desde el principio, en LinkedIn hemos podido ver la colaboración de los usuarios para ayudar a otros a encontrar soluciones. Una actitud que nos ha inspirado para crear la campaña Apóyate en LinkedIn y que los usuarios puedan seguir nutriéndose de la experiencia de otros miembros”.