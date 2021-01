4 dispositivos electrónicos vitales para hacer running Salir y hacer un trote todas las mañanas y con compañía de tus amigos suele ser una actividad muy divertida, donde además de ejercitarte, disfrutas del momento con tus compañeros Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de enero de 2021, 11:09 h (CET) El running uno de los deportes más antiguos y famosos en todo el mundo. Si quieres explotar este deporte como todo un profesional, te recomendamos que adquieras alguno de los 4 dispositivos electrónicos vitales para hacer running.

Salir y hacer un trote todas las mañanas y con compañía de tus amigos suele ser una actividad muy divertida, donde además de ejercitarte, disfrutas del momento con tus compañeros.



El running siempre ha sido considerado una de las actividades más económicas, pero, si no cuentas con un equipo óptimo para este deporte, se pueden cometer los típicos errores de aficionado.



Errores en la postura, el tiempo de trote o deficientes estiramientos, pueden generar un grave problema en tu salud. Estos 4 dispositivos vitales para hacer running te guiarán en tu actividad evitando que corras algún riesgo.

Tú como corredor, a través de estos dispositivos puedes determinar el tiempo de trote, las respiraciones y latidos del corazón, agregando que también puedes chequear cuantas calorías has reducido.



No estamos hablando de que ye saques a corre la mejor barra de sonido, sino que existen otros equipamientos diferentes para hacer running, tanto como relojes inteligentes, monitoreos a través de tu celular y auriculares de deporte para escuchar tu música favorita mientras realizas esta actividad.



La tecnología aplicada con el deporte intenso es una tendencia que ha crecido considerablemente en estos últimos años, no solo refiriéndose a los accesorios que se pueden agregar. Los nuevos dispositivos se adaptan a cualquier actividad deportiva siendo ahora una necesidad tenerlos.

En sí, existen hasta zapatillas electrónicas con sensores especiales que pueden vincularse a tu dispositivo móvil por medio de bluetooth.



A continuación te damos nuestra recomendación para que el running, la natación u otro deporte que realices se convierta en una actividad sencilla y entretenida:



Uso de auriculares o Headphones. La mejor alternativa para mantenerte motivado en el deporte. Los mejores auriculares bluetooth van muy de cerca con esta actividad, ya que con un ritmo puedes establecer inconscientemente la velocidad de tu trote.



Además, vinculados a un gadget especial, puedes determinar por medio de un asistente personal cuanta distancia has recorrido.



En el momento de realizar tu compra, te recomendamos que sean específicamente para esta actividad.



Pulsera de actividad Un equipo pequeño, que puedes colocar en la muñeca, determina la velocidad y el conteo de calorías luego de un trote, esta aplicación va guiándote por medio de un comando de voz vinculado al auricular.



Smartwatch para running.

Uno de los dispositivos más clásicos y más usados en la industria de este deporte. Con su ayuda, podrás determinar la velocidad de tus respiraciones, pulsaciones y en el momento que sea adecuado concluir con tu actividad. Este te enviará señales a los auriculares.



Teléfono móvil.

Un dispositivo indispensable para realizar este deporte. Puede colocarse en bíceps con un protector especial. Este además de vincularse con los diversos equipos por medio de bluetooth, reproducirá la música de tu preferencia.



Básicamente, sin el uso de un móvil, estaremos practicando literalmente a ciegas.



