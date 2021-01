“Club de Lectura del Fondo”, de Quito, Ecuador En la semana pasada el periodista y gestor cultural Fabricio Guerra de Quito, Ecuador, me escribió una carta solicitándome de manera cordial una entrevista Carlos Javier Jarquín

domingo, 24 de enero de 2021, 13:17 h (CET) En la semana pasada el periodista y gestor cultural Fabricio Guerra de Quito, Ecuador, me escribió una carta solicitándome de manera cordial una entrevista para dar a conocer a nivel nacional e internacional el proyecto cultural “Club de Lectura del Fondo” del cual él es integrante, este proyecto es parte de “La Fundación Fondo de Cultura Económica Ecuador”. Por supuesto como gestor cultural con muchísimo gusto apoyo este proyecto y que mejor hacerlo a través de esta entrevista, aprovecho para felicitar desde estas líneas a sus organizadores que han tenido esta excelente iniciativa.



En uno de los párrafos de la carta Fabricio expone:

Estimado Carlos Jarquín, como estudiante de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, me encuentro efectuando las pasantías pre-profesionales en la Fundación Fondo de Cultura Económica Ecuador, con énfasis en el proyecto “Club de Lectura del Fondo”, dirigido por Iván Rodrigo Mendizábal. Considerando que tu quehacer periodístico está vinculado con la actividad cultural, te solicito de modo cordial contemplar la posibilidad de abordar informativamente los distintos aspectos y beneficios del citado proyecto que, por cierto, no se ha interrumpido pese a la coyuntura sanitaria.



Entrevista a Fabricio Guerra

¿Cuándo nació, “La Fundación Fondo de Cultura Económica Ecuador” ¿Cuál es la principal labor de esta Fundación?

“Ésta es una organización sin fines de lucro que llegó en el año 2015 a nuestro país. Su labor corresponde a la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población”.



¿Cuándo nació este proyecto “Club de Lectura del Fondo”? ¿Qué actividades realizan? ¿A qué publico está dirigido?

“El proyecto ‘Club de Lectura del Fondo’, tiene más de dos años de antigüedad y se imparte en la modalidad de taller de lectura. Los participantes leen y comentan diferentes textos cada semana. Direccionado a público adulto, sin costo económico. Debido a la coyuntura sanitaria, se efectúa actualmente de manera virtual. Dirigido por el académico Iván Rodrigo Mendizábal, el “Club De Lectura del Fondo” posee una revista literaria online Revista Máquina Combinatoria y también tiene Facebook, en esta revista los adherentes publican ensayos, reseñas, cuentos y similares. Tal revista se actualiza cada mes”.



¿Cuál es la visión y misión de este proyecto?

Su misión es establecer un espacio horizontal y participativo de lectura colectiva, en el que se fomente la comprensión, el intercambio y el diálogo como principios fundamentales para el abordaje del ejercicio lector.



Su visión es formar lectores integrales, poseedores de una verdadera vocación lectora, capaces de interpretar con coherencia y corrección cualquier texto no académico.



¿Cuántos libros leen y comentan por mes y durante este mes cuáles serán los libros que estarán comentado? ¿Qué día se reúnen?

Ciñéndose a una planificada agenda, en el club se aborda uno o dos libros por mes, lo que otorga a los integrantes la posibilidad de llegar a cada sesión con las lecturas avanzadas, o al menos iniciadas, hecho que dinamiza el diálogo, a través del que se procesan colectivamente dudas y certezas, fortaleciéndose así el ejercicio de leer.



Orwell, Pasternak, Eco, Huxley, Hesse, Bukowski, son algunos de tantos autores que han sido ya leídos. Entre tanto, los días 8 y 15 de enero se leyeron “Memorias del subsuelo”, de F. Dostoievski. Los días 22 y 29 del mismo mes, se leerá “El Samurái de la Graflex”, de Daniel Salinas Basave. Nos reunimos todos los viernes a las seis y media de la tarde, de momento a través de la plataforma Zoom.



¿Qué libros tienen previstos leer para las próximas semanas?

Como te decía, terminaremos enero leyendo El Samurái de la Graflex, que es una biografía novelada de un fotógrafo japonés en medio del fragor de la Revolución Mexicana. Y estamos por definir la agenda de febrero. Intentamos ser horizontales al escoger los textos a leerse.



¿Cuánta sedes tiene este club?

El Fondo de Cultura Económica Ecuador posee sedes tanto en Quito como en Guayaquil. El proyecto “Club de Lectura del Fondo” se lleva a cabo en la sede de la ciudad de Quito, ubicada en el centro norte de esta urbe.



¿Tienen integrantes de otros países?

Tras el confinamiento del año pasado, todas las actividades de tal proyecto se trasladaron a la modalidad virtual, lo que ha posibilitado la integración de participantes de otras provincias del Ecuador, inclusive de otros países.



Algunos de los miembros más frecuentes son:

Algunos de los miembros más frecuentes son:

Iván Rodrigo Mendizábal (director), Pablo Bonilla, Lorena Almeida, Marcelo Cruz, Mayeli Espinoza, María José Chiriboga. Creo que somos un grupo fuerte y siempre dispuesto a acoger a nuevos lectores.

