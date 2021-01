El Euríbor y los mínimos históricos

El principal indicador financiero que regula las tasas de interés del mercado hipotecario se ha mantenido en números negativos desde, por lo menos, hace 2 años. Durante ese periodo, no han sido pocas las personas que han tenido dudas sobre qué sucede cuando el Euríbor baja sus números y qué representa para sus contratos hipotecarios.

Para la gran mayoría de las hipotecas con tasa variable, el índice Euribor es el principal utilizado para el cálculo de las tasas de interés y, por ende, cualquier cambio de precio en este indicador es relevante para muchas familias españolas y muchas entidades bancarias, porque se debería renegociar la cuota a pagar.



Mínimos históricos En diciembre de 2020, ante una situación económica, social y sanitaria por todos conocida, el Euríbor marcó su mínimo histórico con -0,497%. Sin embargo, es un valor que será superado durante el primer mes de 2021 con un porcentaje de interés del -0,5% según las estimaciones de las agencias encargadas para tal fin.



Este índice, que sin entrar en mayores detalles, habla sobre las tasas de interés con las que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos, es el responsable de cotizar las cuotas de las hipotecas con tasa variable en el país, y por ello, estos mínimos históricos representan cambios en los contratos hipotecarios.



Cambios Cuando el Euríbor baja, las cuotas de un préstamo hipotecario con tasa variable y calculada con ese índice, se renegocian a la baja. Por el tiempo que lleva este índice cotizando en números negativos -algunos expertos citan principios del 2016 como la última vez que el índice estuvo en positivo-, existen algunos contratos hipotecarios en los que, producto de estos números rojos, los bancos tendrían que devolver dinero a sus usuarios porque estos últimos han terminado pagando de más al banco, cuando la tasa Euríbor indicaba que la deuda existía, pero del banco al usuario.



Euríbor y los contratos hipotecarios en la actualidad

A pesar de todo lo anterior, de que exista una reducción de las cuotas de hipotecas por las tasas de interés variables y su forma de cálculo, y que también existan casos en los que los contratos hipotecarios indicaron que los bancos debían pagarle a sus clientes, a partir del año 2019 los contratos inmobiliarios no pueden tener una tasa de interés variable menor a 0%, por lo que el hecho de que el Euríbor se mantenga en negativo no significa una reducción de la cantidad de euros a pagar en cada cuota.



No obstante, ante la realidad del Euríbor, las entidades bancarias intentan sacar el máximo rédito posible, ya que se espera que el índice no entre en un ciclo positivo durante al menos 2 años -el Banco Central Europeo ha manifestado que no incrementará las tasas de interés en ese periodo-. De modo que se ha visto, cómo en el sector hipotecario, los contratos de hipotecas con tasa de interés fija han abaratado todos sus costes, ya que éstos son instrumentos que les permiten ganar dinero a los bancos en el corto plazo; así como también algunos bancos, gracias a la ventaja legal antes manifestada, utilizan lo que se denomina como la “cláusula cero”, que no es otra cosa que la tasa de interés variable mínima sea 0%, aunque el Euríbor siga estando en números rojos.



¿Qué se espera?

El Banco Central Europeo no incrementará las tasas de interés, y con ello, el Euríbor difícilmente cambiará su tendencia. La llegada del Euríbor Plus tampoco ha afectado demasiado, al menos en el corto plazo, al precio del indicador financiero y eso ha ocasionado que sean más de 4 años en los que el célebre indicador, base para el cálculo de las tasas de interés variable de los préstamos hipotecarios, se mantiene en números negativos, llegando a mínimos históricos en los últimos meses, y parece ser que la situación no cambiará en los próximos meses.