La Federación de la Industria Audiovisual y Eventos (FIAVE) se integra en ATA Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 11:07 h (CET) El presidente de FIAVE, Francisco Bustamante, declara que "este acuerdo supone un paso importante en la defensa de miles de autónomos" FIAVE, la Federación de la Industria Audiovisual y Eventos se integra en ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Cuenta con más de 1500 autónomos, la mayoría de ellos societarios, representa el conjunto de la industria y la producción audiovisual en España y está conformada por distintas asociaciones empresariales autonómicas del sector como: la Asociación de Empresas Productoras de Eventos de Andalucía (AEPEA), la Asociación de fabricantes e importadores de los sectores de Sonido, Iluminación y Tecnología Audiovisual (AFIAL), la Asociación Nacional de la Industria técnica para el Evento y la Cultura (ANITEC), la Asociación de Profesional de audiovisual Catalunya (APAC), Asociación de Profesionales del Alquiler Audiovisual para Eventos (APROAV) , la Unión de Empresas Productoras de Eventos de la Región de Murcia (UEPEMUR) y la Asociación Empresas Servicios Audiovisuales de Valencia (AESAV) entre otras.

La industria del espectáculo agrupa las empresas y profesionales responsables de la puesta en marcha las actividades culturales, festivales, conciertos y giras, congresos ferias, orquestas, teatros etc. y agrupa a los proveedores tanto de material como fabricantes, distribuidores de equipos, técnicos, alquiladores, logística, ingeniería, consultores iluminadores, técnicos de sonido e iluminación, riggers y promotores de eventos entre otros muchos. Es un colectivo que se ha visto muy afectado por esta pandemia ya que llevan un año sin poder trabajar y han facturado un 90% menos que en 2019. Este sector industrial está íntimamente vinculado tanto al sector cultural como al turismo y la hostelería.

“Evidentemente ha sido uno de los sectores más castigado por la crisis económica derivada de la pandemia ya que cualquier actividad ligada al mismo supone congregación de personas y es lo primero que se limita por las autoridades sanitarias”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “No cuestionamos las medidas sanitarias, cuestionamos el abandono de los profesionales del sector y la falta de ayudas directas que no tiene en cuenta la gran pérdida económica de estos profesionales de los que dependen muchos otros. La cultura es segura si se hace bien y con un poco de ayuda los profesionales que organizan los eventos podrían salir adelante”, ha añadido Amor.

Para Francisco Bustamante, presidente de FIAVE, “este acuerdo supone un paso importante en la defensa de miles de autónomos pertenecientes a estos sectores que llevan casi un año sin actividad. La integración en ATA, pretende aunar esfuerzos y medios para influir en las políticas o dinámicas que regulan el sector tanto en el ámbito nacional como europeo, así como dar mayor visibilidad al mismo”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.