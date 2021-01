SAP S/4 HANA: La nueva carrera digital del presente y del futuro Elearning Digital es un centro de formación on line de todos los Módulos de SAP S/4 HANA y SAP BUSINESS ONE Redacción Siglo XXI

martes, 19 de enero de 2021, 12:22 h (CET) La informatización y la digitalización de las compañías forma parte del día a día del desarrollo empresarial. Y esto no es algo de ahora. Ni mucho menos. Desde hace décadas, las empresas se han ido informatizando poco a poco e introduciendo nuevos sistemas y soluciones tecnológicos que les han ayudado a ser más eficientes y competitivos en un mundo mundo cada vez más global.

Dentro de este proceso de informatización empresarial, SAP ha jugado, y juega, un papel crucial. Este sistema informático, que engloba innumerables áreas de la gestión empresarial como, por ejemplo, ERP, está presente en la mayoría de empresas de todo el mundo gracias a que sus soluciones son un soporte imprescindible para administrar correctamente recursos humanos, productivos, logísticos, de marketing, industria 4.0,...



Por tanto, las empresas que están en un proceso de contratación requieren que sus empleados y futuros trabajadores tengan conocimientos sólidos de SAP para poder integrarse de forma rápida en sus plantillas. En la actualidad, además, la compañía SAP está también en un proceso de evolución y digitalización que ha llevado a desarrollar nuevas soluciones basadas en la nube y en las nuevas tecnologías que suponen una excelente oportunidad laboral para los profesionales especializados en proyectos de Consultoría SAP.



En concreto, SAP está migrando sus soluciones a SAP S/4HANA que, según Uwe Grigoleit, Director Global de desarrollo empresarial de SAP Business Suite en HANA y aplicaciones de SAP HANA, “es una nueva generación de SAP Business Suite que se caracteriza por la simplificación, el aumento masivo en la eficacia y características atractivas como opciones de planificación y simulación en varias transacciones convencionales”.



Ante esta evolución, los interesados en ampliar sus conocimientos es esta tecnología, sobre todo si forma parte del área económica de la compañía, se enfrentan al reto de especializarse en las nuevas soluciones de SAP, para lo que pueden hacer el curso de CURSO SAP FINANZAS S/4 HANA de Elearning Digital, un centro de formación on line de todos los Módulos de SAP S/4 HANA y SAP BUSINESS ONE



Según explican los responsables de este centro formador referente en SAP, “contamos con una metodología propia, que nos permite acompañar al alumno en todo el itinerario educativo, como usuario o consultor: desde que el estudiante elige el curso, durante la formación, mientras te preparas para la certificación y nuestra orientación personalizada”.



Esta forma de llevar a cabo la formación le ha situado como uno de los centros más importantes en España en formación en SAP, ya que, además, su oferta incluye todos los módulos de SAP FINANZAS, SAP LOGÍSTICA, SAP RRHH, AP INGENIERIA. Además, también cuenta con cursos de programación ABAP. Sin embargo, los responsables han dado un paso más y han ampliado la oferta formativa.



Nuevo curso SAP BUSINESS ONE-B1 Dentro de la evolución de SAP y con el propósito de dar la mejor formación a sus estudiantes y formarlos para poder trabajar en cualquier tipo de compañía, Elearning Digital cuenta con un nuevo curso: SAP BUSINESS ONE-B1 para PYMES.



Con esta nueva formación, los estudiantes van a conocer y aprender a manejar las novedades y ventajas de SAP S/4 HANA. Entre los beneficios que tiene conocer el nuevo sistema informático, desde el centro explican que “las versiones anteriores de SAP tienen fecha de caducidad, mientras que HANA es la más actual, con base de datos propia y más rápida, adaptada a multidispositivos, ubicada en la nube (Cloud) y con una experiencia de usuario muy amigable (UX look and feel)”.



Para ofrecer la mejor experiencia y formación, Elearning Digital ha desarrollado la oferta de cursos más completa de SAP y han creado distintos itinerarios tanto si es para usuario como si es para consultores. "Además, nuestra metodología es flexible, ya que permitimos que los alumnos puedan estudiar a su ritmo", señalan, a la vez que enfatizan que la formación del centro se distingue por ser "muy práctica y orientada a la certificación final". Por ello, los tutores de Elearning Digital están certificados en SA`. lo que da muestra de la experiencia y acreditación de una formación de calidad y pensada para generar trabajadores cualificados en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

