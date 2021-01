El protocolo de la UME ​La Orden Ministerial 15/2009 concede a la UME el derecho al uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

lunes, 18 de enero de 2021, 13:50 h (CET) La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una «fuerza conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas», define el artículo 2.5. del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.



El organigrama

La UME depende orgánicamente del ministro de Defensa y operativamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa. A su vez, depende directamente y funcionalmente del secretario de Estado de Defensa, del subsecretario de Defensa y del secretario general de Política de Defensa. La estructura de la UME está compuesta por el Cuartel General, agrupación de medios aéreos, cinco batallones de intervención y un regimiento de apoyo.



El titular del cargo de jefe de la UME recae en un oficial general del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra en activo y nombrado por el ministro de Defensa. Este cargo tendrá como auxiliares a «uno o a varios Oficiales Generales del Cuerpo General de cualquiera de los Ejércitos, o del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de servicio activo, como Adjuntos», establece la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la UME.



Los símbolos oficiales

El distintivo de la UME, creado por la Orden Ministerial 122/2006, se basa en un escudo español cuadrilongo y redondeado en su parte inferior, tajado y cotizado de ocho, primero de gules y oro, segundo de oro y azur. Está timbrado de la Corona Real, acolado con la Cruz de Borgoña y orlado con las leyendas «perseverando», «para servir» y «Unidad Militar de Emergencias».



La Orden Ministerial 15/2009 concede a la UME el derecho al uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.



También dispone de enseña particular, el guion, y de himno, este último por la Resolución 164/05845/10.

La uniformidad Los miembros de la UME usarán los uniformes de gran etiqueta y etiqueta del ejército al que pertenezcan. Mismo uso harán con los uniformes de gala y de diario, salvo la prenda de cabeza que será una «boina de color amarillo mostaza con el vuelo a la izquierda y el distintivo de la UME en el lateral derecho».



En cuanto al uniforme de trabajo, en monocolor negro, está compuesto por prenda de cabeza; camisola entallada de corte militar y con una cinta reflectante; camiseta; pantalón amplio abotonado en la pretina, abierto en el bajo y con banda reflectante a la altura de la pantorrilla; calcetines y botas.



Los honores La Orden ministerial 5/2011 establece que el jefe de la Unidad Militar de Emergencias tiene competencia y autoridad para felicitar al personal militar a sus órdenes y este hecho quedará anotado en la parte de los datos administrativos de la hoja de servicios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El protocolo de la UME ​La Orden Ministerial 15/2009 concede a la UME el derecho al uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte ¿Neutralizar la independencia del Poder Judicial? ¿Inmigración sin control? Las consecuencias fatales de actuar demagógicamente para conseguir votos El futuro de la empresa española En conclusión y por utilizar una expresión muy nuestra, si se quiere salvar a los miles de empresas que están en riesgo cierto de desaparecer en cuanto acabe el apoyo del Estado, se debería coger al toro por los cuernos El racismo, la COVID-19 y el golpe de Estado Las personas de color en Estados Unidos tienen más probabilidades de morir a causa de la violencia con armas de fuego Economía perjudicada por la tercera ola El actual Gobierno aún vive de las rentas del trabajo del Gobierno Rajoy. El dúo Sánchez-Iglesias no ha sido capaz de arrancar