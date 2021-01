Voi gana la licitación para poner en marcha su servicio de patinetes compartidos en Sevilla Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 13:11 h (CET) La compañía líder europea de micro-movilidad desplegará en la capital andaluza 1.000 patinetes. El operador de alquiler de patinetes eléctricos continúa con su cometido de hacer las ciudades más habitables y ya opera en más de 50 ciudades de Europa Voi Technology, compañía líder europea de micro-movilidad, ha conseguido la licitación para poner en marcha su servicio de patinetes compartidos en Sevilla. De esta manera, la compañía vuelve a operar en España, con la capital andaluza como punto de partida. La compañía presentó su propuesta de movilidad sostenible el pasado 2020, enmarcado dentro de un proyecto piloto organizado por el Ayuntamiento. Dicho plan animaba a las compañías de alquiler de patinetes a plantear un sistema de transporte que facilitará los movimientos de los ciudadanos de una manera sostenible y segura. Finalmente, ha sido Voi la seleccionada para llevar a cabo esta tarea, frente a otras empresas como Bird, Lime, Wind o Dott.

La compañía tiene previsto desplegar de forma progresiva 1.000 patinetes, con el fin de favorecer una movilidad respetuosa con el medio ambiente y sin riesgos de contagio para los usuarios. Asimismo, la licitación establece unas zonas de aparcamiento especiales para estos tipos de vehículos, por lo que no supondrán un obstáculo en aceras ni carreteras. La prueba piloto promovida por el Consistorio tendrá una duración de 18 meses, durante los cuales se evaluará su funcionamiento.

La compañía escandinava pone en valor su modelo de movilidad, que destaca por ser respetuoso con el medio ambiente (el servicio que ofrece la compañía es neutral en CO2 desde enero de 2020), así como seguro para los ciudadanos. Además, Voi pone el acento en la continua colaboración con las autoridades locales de cada ciudad en la que opera.

En palabras de Lucas Bornert, General Manager para España de Voi Technology: “Estamos encantados de poder comenzar a operar en Sevilla, una ciudad en donde transportarse sea una experiencia agradable y respetuosa con el medio ambiente. Nuestro objetivo no solo es ofrecer un servicio de movilidad personal, sino también trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de Sevilla para hacer de la ciudad un lugar más habitable, a la vez que conseguimos que los patinetes eléctricos se conviertan en la opción de movilidad personal de referencia de los usuarios, con tarifas especiales para trabajadores de actividades esenciales, así como colectivos vulnerables ”.

Compañía sueca de movilidad presente en más de 50 ciudades europeas

Voi, presente en más de 50 ciudades repartidas por Europa, logró el pasado 2 de diciembre, en una ronda de financiación liderada por The Raine Group, 160 millones de dólares destinados a consolidar su liderazgo en Europa en el sector de la movilidad compartida. Así, inversores, empresarios y altos ejecutivos de la talla de Amazon, VNV Global, Balderton o Delivery Hero participaron en el proceso, depositando su confianza en VOI para la expansión y evolución de su actividad en Europa.

La compañía empleará los fondos para invertir en el desarrollo tecnológico de la plataforma, mejorar su infraestructura de seguridad, potenciar el crecimiento en los mercados que actualmente opera, como será Sevilla, así como para hacer llegar su modelo de movilidad segura y eficiente a otras ciudades de interés de la geografía española.

Sobre VOI

Creada en Suecia en 2018, Voi es la compañía europea líder en micromovilidad. La empresa pone el acento en la importancia de colaborar activamente con las ciudades y gobiernos para adaptar sus opciones de movilidad a las necesidades locales, a través de tecnología innovadora. Desde enero de 2020, Voi es una compañía sostenible libre de emisiones y ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como marco de orientación, estableciendo un programa claro para reducir y compensar las emisiones. En la actualidad, operan en más de 50 ciudades europeas, con su sede principal en Estocolmo.

