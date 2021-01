La distinción del Plan Nacional sobre Drogas ​Las categorías establecidas para la Orden son Medalla de Oro, Medalla de Plata y Cruz Blanca María del Carmen Portugal Bueno

lunes, 11 de enero de 2021, 11:01 h (CET) En el año 1984 el Senado de España constituye una Comisión de Encuesta sobre Droga y, al final de este mismo año, el Gobierno establece un Plan Nacional sobre Droga a propuesta del Congreso de los Diputados.



El Plan Nacional es aprobado en el año 1985 y diez años después se crea la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, como respuesta a la labor desarrollada «de extraordinaria importancia, tanto por la propia Delegación del Gobierno, como, y muy principalmente, por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y servicios competentes, por todas las Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y otros organismos oficiales, así como por numerosas organizaciones no gubernamentales, que han sabido recoger los anhelos y preocupaciones del conjunto de la sociedad», justifica el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creación de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.



Las categorías establecidas para la Orden son Medalla de Oro, Medalla de Plata y Cruz Blanca. La Medalla de Oro se concede por orden del ministro de Interior y a propuesta del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La Medalla de Plata, y también la Cruz Blanca, se conceden por resolución del delegado del Gobierno para el Plan Nacional.



La Subdirección General de Gestión y Relaciones Institucionales es el organismo que lleva el registro de las personas o instituciones a las que se les concede la Orden. La información a registrar es la siguiente: datos identificativos el titular, categoría concedida, fecha de la concesión y número de expediente.

En referencia al expediente, este se incoará a iniciativa de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y, también, por entidades oficiales o privadas con relación directa con las funciones, fines y competencias del Plan Nacional, tal y como explica la Orden de 24 de octubre de 1997.



Los últimos en recibir esta distinción, por resolución del 3 de diciembre de 2020, han sido, entre otros, al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad con la Cruz Blanca y a la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones con la Medalla de Plata.

