Casi el 80% de los españoles cree que existe un déficit de habilidades en el mercado laboral El 77% de trabajadores españoles afirma que sus habilidades actuales se están quedando obsoletas y 6 de cada 10 cree que las habilidades para desarrollar su trabajo cambiarán en los próximos cinco años

lunes, 4 de enero de 2021

En los últimos años, a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados y las empresas demandan cada vez más nuevos perfiles profesionales, hemos visto cómo aumentaba la percepción de la existencia de una carencia de capacidades en el entorno laboral. Hoy, este déficit de capacidades es una realidad aceptada incluso por el 83% de los trabajadores de todo el mundo. Y vemos cómo esto ha incentivado a las personas a adquirir nuevas habilidades y a actualizar constantemente sus conocimientos con el fin de convertirse en una pieza fundamental en un mercado laboral tan competitivo como el actual.



En este sentido, la III edición del estudio `Carencias de Capacidades´, elaborado por Udemy -la plataforma global de formación online más grande del mundo- llega para desvelar las principales percepciones de los trabajadores españoles, así como de otros países clave en la economía global, en torno al mercado laboral.



“Una vez más, vemos cómo ha crecido la percepción de que existe una carencia de habilidades en el mercado laboral español. Según la edición actual, el 77% de los españoles piensa que existe una brecha de habilidades, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2018 y de 12 en comparación con 2017”, afirma Llibert Argerich, Vicepresidente de Marketing de Udemy. “Nuestro estudio también refleja que, de los trabajadores que creen que existe este déficit, el 60% se siente personalmente afectado por este déficit, muy en línea con los resultados de las ediciones anteriores”.



Habilidades profesionales, ¿cuáles valoran más nuestros jefes? El estudio señala que los trabajadores son conscientes de la velocidad a la que se mueve el entorno laboral y sus requisitos. De hecho, el 77% considera que sus habilidades actuales se están quedando obsoletas (7 puntos porcentuales más que nuestros vecinos franceses, por ejemplo). Y es que el 63% de los españoles estima que las habilidades para desarrollar su trabajo cambiarán en los próximos cinco años e, incluso, el 42% piensa que la Inteligencia Artificial o la automatización serán capaces de desarrollar sus funciones.



A la hora de indicar qué habilidades valoran más los jefes, los trabajadores españoles son directos: las habilidades de liderazgo y la gestión (trabajo en equipo, resolución de conflictos, dirección de un equipo, etc.), con un 62%, vuelven a ser las claras favoritas. Tras ellas, se encontrarían las habilidades técnicas o digitales (57%).



En este sentido, los trabajadores españoles no se encuentran solos a la hora de afrontar esta situación y continuar aprendiendo. 7 de cada 10 empleados afirma que las compañías en las que trabajan ofrecen desarrollo profesional y casi la mitad (46%) está aprendiendo nuevas habilidades a través de programas formativos patrocinados por las mismas. Además, un 32% se decanta por otra de las opciones de aprendizaje más en auge en la actualidad, los cursos online, cifra que llega hasta el 42% y 47% en el caso de los trabajadores mexicanos y brasileños respectivamente.



“Tener la posibilidad de aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento a liderar un equipo con éxito o resolver conflictos de forma eficiente -entre otros- mediante plataformas de formación online es, sin duda, una de las opciones favoritas para continuar creciendo como profesional”, destaca Argerich. “Además, los españoles contamos con otro factor muy valorado en cualquier perfil profesional, como es nuestra favorable predisposición a aprender nuevas habilidades e incluso por una posible transición a un nuevo trabajo, lo que apoya el 84% de los encuestados españoles”. El compromiso de las empresas con la formación, un valor añadido



El estudio elaborado por Udemy también revela que el 70% de los españoles considera que la educación universitaria no les ha proporcionado las habilidades necesarias para el mundo laboral.



Una percepción que en Francia, por ejemplo, se eleva hasta el 79%.

Además, un 76% de los trabajadores españoles afirma que ha tenido que aprender nuevas habilidades para ser efectivo en su puesto actual. Y es que contar con una plantilla cualificada y con la posibilidad de poder formarse es un factor cada vez más necesario y valorado internamente. Por este motivo, no es de extrañar que el 74% de los encuestados considere importante que sus jefes apoyen una cultura de aprendizaje dentro de la organización, cifra que se sitúa incluso en un 94% en el caso de India.



