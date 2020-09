​La programación es el empleo del futuro Normalmente las empresas suelen dividir a los programadores en tres campos u equipos diferentes: diseñadores, analistas y testers Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 10:41 h (CET)

En un mundo cada vez más digital es necesario contar en negocios o empresas con la función que aportan los programadores informáticos. Éstos se encargan de crear todos aquellos programas que luego utilizan las personas en su ordenador de uso doméstico o en el trabajo. Así, formarse en programación, con el tiempo ha dejado de ser una oportunidad para convertirse en algo necesario.



Se trata de una de las profesiones con menos desempleo en todo el territorio español y europeo, ya que incluso en momentos de crisis e inestabilidad, este sector ha seguido creciendo.



Fórmate de la mejor manera Como en cualquier empleo o trabajo, formarse es un aspecto clave, es por eso que realizar cursos de programación completos es el primer paso para convertirte en un programador profesional altamente demandado. Y es que la programación abarca diferentes aspectos y especialidades que podemos ir adquiriendo poco a poco, ya sea para aprender sobre programación y creación de una página web, conocimientos básicos aplicados en Wordpress o los lenguajes más comunes de este campo, como son Java, PHP y Python.



Esto permite ir creciendo poco a poco y al ritmo que deseemos, ya que podemos estar trabajando mientras administramos de qué manera aplicamos y organizamos el número de horas que queremos dedicarle a la semana.



¿Qué es la programación y de qué se encarga un programador informático? La programación en el campo de la informática tiene que ver con un proceso de manipulación del código fuente que se encuentra en los programas del mundo de los ordenadores. Este código fuente no deja de ser una serie de líneas escritas en un lenguaje concreto que marca las directrices o pasos que debe seguir el ordenador para ejecutar una acción determinada mediante el uso concreto de un programa. En la programación no solo se codifica, se crea y se diseña, sino que también se limpia y protege este código para preservar el objetivo final de la programación, que es el de crear software.



Aunque por la propia naturaleza de los mecanismos de la programación, sea algo con una fuerte especialización, la realidad es que los programadores comparten muchas funciones en común, están en la rama que estén. Normalmente las empresas suelen dividir a los programadores en tres campos u equipos diferentes: diseñadores, analistas y testers.



Entre sus labores en el día a día, podemos destacar que se deben reunir con los clientes y los gestores de proyectos concretos, para marcar los objetivos y las necesidades, con el fin de:



Establecer los indicadores y las pautas de las nuevas aplicaciones y los programas. Escribir el código entre ambos. Revisar y probar el código, tanto en el proceso de creación como en la parte final. Atender a las reacciones, sugerencias y errores que los clientes y usuarios comprueban utilizando el programa.



¿Cómo es el lenguaje de programación y qué tipos existen? Ya hemos mencionado que el lenguaje con el que se escribe el código fuente es la base de todos los programas que se utilizan en el mundo. No obstante, ¿qué tipos de lenguaje existen?



Lenguaje de programación de bajo nivel: crea un vínculo férreo entre el hardware y el software, y en él podemos encontrar el lenguaje máquina, el cual es el más antiguo de los lenguajes de programación; y después, el lenguaje ensamblador, que sustituye ese lenguaje máquina binario por algo entendible para las personas.



El lenguaje de programación de alto nivel: a pesar de lo que pueda parecer su nombre, es más fácil de entender. Los programadores escriben este lenguaje en idiomas comunes, como son el español o el inglés. Después, éstos se traducen al lenguaje de las máquinas, a través de los traductores y los compiladores.



En los traductores, a medida que se va transcribiendo el mensaje, se va ejecutando. Mientras que los compiladores permiten traducir todo el programa de una vez, permitiendo que todo sea muchísimo más rápido. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La programación es el empleo del futuro Normalmente las empresas suelen dividir a los programadores en tres campos u equipos diferentes: diseñadores, analistas y testers ¿Por qué tienen las mujeres Instagram? Razones que tienen las mujeres para usar Instagram El 42% de los usuarios desconoce su velocidad de conexión online Otra de las conclusiones del citado estudio, que se basa en 500 entrevistas telefónicas, va igualmente en la línea de que los particulares apuestan por la digitalización Twitter crea un hub con información en inglés y español sobre las elecciones de EEUU ​La semana pasada, Twitter también afirmó que eliminará o etiquetará la información errónea publicada en su plataforma que tenga como objetivo socavar la confianza en las elecciones estadounidenses Apps de mensajería como WhatsApp o Telegram tendrán dos meses para inscribirse en el Registro de operadores Una vez entre en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones