Parador de Zamora, un palacio renacentista del siglo XV Cuidada atención al cliente, en los tiempos que corren, junto con una selecta gastronomía tradicional y moderna Jaime Ruiz de Infante

martes, 4 de agosto de 2020



Zamora, plácida ciudad medieval bañada por el río Duero, conocida con todo merecimiento como “Ciudad del Románico” por el número de edificaciones de este estilo, erigidos en los siglos XI y XIII, sugiere al visitante un recorrido para conocer su rico patrimonio: La catedral y su cúpula gallonada; las iglesias de la Magdalena, la de San Cipriano, la de San Juan de Puerta Nueva, la de Santiago de los Caballeros; sin olvidar el rico repertorio de museos, entre otros, Baltasar Lobo, el de Semana Santa y el Provincial, todo un conjunto de historia y arte dispuesto a fascinar al turista.

Su casco antiguo, ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico; el parador, forma parte de este bello entorno y es, sin duda, un paradigmático establecimiento blasonado de la Red hotelera del Estado, lugar idóneo para salir a pasear y descubrir toda la belleza monumental que atesora esta ciudad castellana. El interior del hotel reserva a sus clientes un precioso patio renacentista, escudos heráldicos, armaduras medievales, tapices nobiliarios, habitaciones con camas con dosel, dos salas de convenciones y una refrescante piscina.



Miguel Ángel Chica, director del parador afirma, con un cierto orgullo, que su establecimiento está al completo de ocupación desde hace semanas debido, no sólo a la prestigiosa fama que avala a los 97 hoteles públicos, atendidos por unos 4.000 profesionales, si no también a los exhaustivos protocolos de higiene llevados a cabo en toda la red para garantizar la seguridad frente a la pandemia. Por ejemplo, la recepción, cuenta mamparas de distanciamiento; los clientes tienen a su disposición gel hidroalcohólico y mascarillas; todos los materiales que se entregan a los clientes, llaves o documentación son desinfectados de manera absoluta; limpieza intensiva de habitaciones y mayores distancias entre mesas en el restaurante.

Y para comer, Miguel Ángel Chica sugiere que probemos el menú de degustación que se compone de dos entradas, primero platillos fríos con: rueda de quesos zamoranos, pimientos asados de Benavente, cecina de León yemas de espárragos de Fuentesauco. A continuación llegan los calientes: cigarritos de boletus, ancas de rana en crujiente de cereal, croquetitas de jamón de Guijuelo; y después una cazuela de judiones de Sanabria, con oreja y chorizo zamorano. Por último hay que elegir entre dos platos principales: saquito de rabo de Toro de Aliste o taco de bacalao a la tranca. Para endulzar el paladar, nada mejor que una caña de zamorana, rellena de crema con vasito de tempranillo dulce. Vinos con Denominación de origen de Toro y Rueda, incluidos en la factura de 36 € más iva.



Parador de Zamora. 103 plazas de alojamiento. Plaza de Viriato, 5. 49001-Zamora. +34 980514497 zamora@parador.es Conviene consultar las numerosas ofertas que ofrece Paradores.

