Cannabis y su papel en la sociedad, una perspectiva desde ElCogollo.es

Es un hecho que el cultivo y consumo del cannabis es un tema muy frecuente en los últimos años, y es que ha llegado a formar parte de infinitas conversaciones en grupos de amigos, familias, incluso desconocidos, entre grupos de fumadores y no fumadores, etcétera. Pues el cannabis, aún existiendo y conociéndose su cultivo y consumo desde hace cientos de años y vinculándose a grandes personalidades como George Washington, quien lo cultivaba en su finca, sigue siendo un tema tabú para muchos y muchas Necesidad de información sobre el Cannabis

Desde ElCogollo.es quieren ofrecer toda la información necesaria para haceros conocer porqué el cannabis es uno de los negocios del futuro y por qué no es perjudicial directamente para ninguna persona. Y es que, el cannabis o el THC (principio activo del cannabis) tienen interesantes estudios científicos a sus espaldas. Como muchos habréis oído alguna vez, se habla del cannabis como la salvación a las enfermedades, ¿pero hasta qué punto es esto cierto? Sin duda, se dicen cientos de cosas que no se han estudiado o que no hay evidencias científicas.

Algunos efectos positivos y negativos de los cannabinoides

Sin embargo, existen evidencias del uso terapéutico para el tratamiento de los efectos negativos de tratamientos para pacientes oncológicos, así como tratar la pérdida de apetito o dolor neuropático. Además, existen estudios que acercan su consumo al tratamiento de dolores crónicos, trastornos cognitivos e incluso asma bronquial, pero estos últimos aún no están oficialmente establecidos como evidencia.

Asimismo, no se debe olvidar que el cannabis no deja de tener efectos negativos cuando su consumo es excesivo e incluso cuando no lo es. Y es que en toda la serie de cannabinoides que existen, se han detectado efectos adversos. Entre ellos, se evidencia un efecto directo al aparato cardiovascular, reduciendo la demanda de oxígeno por este órgano y reduciendo la tolerancia a la actividad física dependiendo de frecuencia de consumo y dosis principalmente. Sin embargo, estos efectos varían notablemente dependiendo del sujeto, llegando a tener una incidencia mínima sobre estos factores cardiovasculares.

También se conocen efectos sobre el sueño, produciendo un efecto resaca, cuando la dosis es media-alta, durante la mañana. No obstante, existen cepas que inducen al sueño nocturno plácido, sin dejar sensación de resaca al despertar. Con dosis bajas, el efecto adverso no ha sido evidenciado con ninguna de las variantes de cepas del cannabis. Como con otros efectos, el grado depende del individuo, cepa y dosis. Aunque para ello, sería idóneo efectuar más ensayos.

En adición, en estos estudios se habla de los efectos psiquiátricos, y es que, en personas con antecedentes familiares de esquizofrenia, puede agravar los efectos de la enfermedad ya que contrarresta los efectos de la medicación antipsicótica.

El cannabis y la aceptación social

En conclusión, es un hecho que el consumo de cannabis tiene importantes efectos positivos, siempre y cuando su consumo es controlado. Por eso que en la sociedad moderna su aceptación social es cada vez mayor, sobre todo cuando diversos países han legalizado su consumo, incluso para su uso recreativo además del medicinal.

