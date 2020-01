​El exceso de pensamiento puede tener un impacto negativo en el Trading - Cómo detenerlo

Una de las formas más verdaderas de veneno mental es pensar demasiado, lo cual si no se aborda, puede cambiar dramáticamente su comportamiento, su pensamiento y también su personalidad. Este hábito negativo también puede tener consecuencias adversas en tu vida laboral, escolar y en tus relaciones personales y, en particular, en el comercio.



El comercio no es un juego de ajedrez como la mayoría de la gente piensa, pero no hay posibilidades de mejorar tus probabilidades pensando



El éxito en el comercio viene cuando el comerciante tiene las herramientas adecuadas para analizar el mercado y tener un sentido apropiado de la industria. Supongamos que eres un operador de Forex y sigues preocupándote por el éxito de tu operación durante tu cena, durante tu tiempo de sueño, esto puede convertirse pronto en un asunto grave. Su carrera en Forex no sólo se verá afectada, sino que incluso puede obstaculizar su vida personal. A continuación le ofrecemos algunos consejos para dejar de pensar demasiado durante las operaciones de Forex.



Pensar y pensar demasiado no lo hará rico

Si la gente pudiera ganar dinero por pensar demasiado, no habría nadie pobre o infeliz. Todo el mundo tiene un momento en la vida en el que ha perdido una oportunidad, pero eso no debería permitirle arrepentirse del pasado.



Abraza el presente y conoce los tipos de cambio actuales del mercado. Los operadores más experimentados en el mercado Forex tienen varias operaciones perdedoras, pero aún así se aseguran de perder una parte de su cuenta en caso de que la operación se mueva en su contra. Intente tener una estrategia de gestión de riesgos adecuada para cada operación que realice.



No se puede volver atrás en el tiempo

Antes de realizar una operación, se recomienda que mire de cerca la condición actual del mercado. Además, también debe asegurarse de revisar los corredores que mejor se adapten a sus necesidades y ubicaciones. En caso de que encuentre que el mercado le beneficia, debería considerar inmediatamente otro factor influyente que pueda contribuir al movimiento del precio del par de divisas. Si usted realiza una operación, nunca mire hacia atrás porque no puede retroceder en el tiempo. Aprenda una lección de los operadores profesionales, ya que ellos operan sin dejar que sus emociones los dominen. Debe conocer los trucos para controlar sus emociones ya que esto le permitirá ejecutar operaciones de alta calidad en el mercado.



Concéntrese en el presente

Usted siempre debe vivir en el presente y todo su enfoque debe estar en el presente. De esta manera puedes mantenerte actualizado y comenzar cada día con nueva energía. Tenga en cuenta las tendencias recientes y asegúrese de seguirlas para tomar decisiones correctas mientras opera en el mercado Forex.



Manténgase al día con las noticias





Si usted piensa en crear una carrera en el mundo del comercio de Forex, asegúrese de tener una idea clara de las noticias que dictan la industria. En caso de que haya predicciones de fluctuaciones de precios, usted debe basar sus decisiones en consecuencia. No opere en exceso.



Por lo tanto, si usted piensa demasiado, debería dejar este mal hábito ya que esto sólo perjudicaría su carrera comercial. Sea realista en cuanto a sus expectativas de operación y evite pensar demasiado.