El 11% de los españoles no puede pagar el alquiler o la hipoteca por el impacto del Covid-19 En general, un 45,6% de los encuestados considera que su situación financiera es peor que la de hace tres meses Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 09:26 h (CET)

La crisis derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que el 11% de los españoles se vea incapaz de pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda, según una encuesta realizada por la Fundación Europa para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound).



De acuerdo con los resultados del cuestionario realizado por la agencia europea, el impacto en la posibilidad de pago ha sido mayor entre los autónomos, de los cuales el 18% no puede afrontar el próximo recibo del alquiler o de la hipoteca y entre los desempleados, que ascienden al 23%.



La encuesta realizada a 85.000 ciudadanos de toda la Unión Europea, de los cuales 3.064 residían en España, también revela que el 7% de los españoles cree que tendrá que abandonar su vivienda en los próximos meses porque ya no se la puede permitir.



"El Covid-19 está teniendo grandes implicaciones en la vida de la gente en toda Europa. En España, podemos ver que la gente está en una situación financiera particularmente difícil, especialmente aquellos que están desempleados, son autónomos o tienen menos de 35 años", ha indicado el director de Eurofound, Juan Menéndez-Valdés.



En general, un 45,6% de los encuestados considera que su situación financiera es peor que la de hace tres meses. Esto sitúa a España más de siete puntos por encima de la media de la UE (38,2%) y coloca al país en novena posición, por detrás de Bulgaria (el 60% respondió que la situación era peor que hace tres meses), Polonia (51,9%), Chipre (50%), Hungría (48,9%), Grecia (47,4%), Croacia (46,8%), Rumanía (46,5%) e Italia (45,7%).



Con respecto a las expectativas sobre la situación financiera personal pasados los próximos tres meses, los ciudadanos de España también se sitúan entre los más pesimistas de los Veintisiete. Así, el 48,3% de los encuestados cree que estará peor, frente al 38,3% del conjunto de la UE. En primera posición repite Bulgaria (61,7%), seguida de Grecia (57%), Polonia (54,7%), Hungría (50,5%), Croacia (50,3%) y Eslovenia (49,2%).



Para Menéndez-Valdés, esta situación tendrá "ramificaciones sociales significativas" que ya se pueden apreciar en los "bajos" niveles de optimismo para el futuro y los "preocupantemente bajos" niveles de confianza en los gobiernos nacionales y en la UE.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.