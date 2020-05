El 66% de los españoles afirma que el 'smartphone' ha acortado distancias con los suyos durante el estado de alarma Por su parte, el director de Política y Opinión de Harris Interactive, Jean-Daniel Levy, indica que "las nuevas tecnologías están en constante evolución y modifican los estilos de vida de los ciudadanos" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de mayo de 2020, 11:07 h (CET)

Los hábitos de consumo del 'smartphone' han cambiado en los últimos meses a causa de la situación excepcional provocada por el Covid-19 y, en este contexto, el 66 por ciento de los españoles afirma que el móvil les ha ayudado a acortar distancias con los suyos durante el estado de alarma, según datos de un estudio realizado por Celside Insurance, empresa líder en seguros para móviles, que profundiza sobre los hábitos digitales de los europeos a través de I Barómetro de la Vida Digital en Europa -realizado junto a Harris Interactive-.



Según el Barómetro, la gran mayoría de españoles empieza y acaba su día conectado a su móvil y lo utiliza más de dos horas diarias, según añade el estudio, que indica que en estas semanas de confinamiento se han disparado en España las llamadas y videollamadas (con un aumento del 62 por ciento) y de las consultas en redes sociales, que han subido un 58 por ciento. Además, uno de cada cuatro españoles asegura que su móvil le ha ayudado a sentirse menos solo.



El móvil también se ha convertido en una herramienta clave para teletrabajar: el 29 por ciento de los españoles afirma haberlo usado más que antes para ello, especialmente las mujeres: un 13 por ciento frente al 9 por ciento de los hombres. Un uso intensivo que explica que un 42 por ciento de los usuarios tema más perder su 'smartphone' que las llaves de casa.



El estudio, realizado a más de 3.000 europeos de España, Francia y Portugal, pone de manifiesto que los españoles, con un 46 por ciento, son los que más emplean su 'smartphone' para pagar en tiendas y también, en un 70 por ciento de los casos, los que más lo utilizan para consultas y gestiones de sus cuentas bancarias.



De los tres países estudiados, los españoles son los europeos que más pagan en tiendas a través del móvil (46 por ciento), respecto a franceses (36 por ciento) y portugueses (33 por ciento) y los que más consultan sus cuentas bancarias: un 70 por ciento lo hace frente al 65 por ciento de portugueses y al 58 por ciento de franceses.



Asimismo, durante el confinamiento un 23 por ciento afirma haber intensificado su uso para pagar en supermercados y otras tiendas físicas, y un 32 por ciento en tiendas online. El uso de la tecnología 'contactless' será fundamental para recuperar la normalidad en los comercios en el periodo de desescalada, reduciendo al mínimo el contacto y, por lo tanto, de la posible transmisión del virus.



Ver el móvil es lo primero y lo último que hace cada día el 83 y el 78 por ciento de los españoles, respectivamente. La mitad de los usuarios emplea más de 2 horas diarias y un 25 por ciento más de cuatro; una dedicación que es mayor entre los jóvenes: un 82 por ciento de los españoles entre 18 y 24 años se conecta más de 2 horas frente al 23 por ciento de los mayores de 65 años.



Portugal dedica un tiempo similar y son los franceses los que menos tiempo dedican: solo un 31 por ciento supera las dos horas. Los españoles son, además, los que más se conectan a la hora de la comida: un 58 por ciento no desconecta en la hora del almuerzo, igual que el 42 por ciento de portugueses y el 37 por ciento de franceses.



Los chats a través de aplicaciones de mensajería instantánea son el principal uso diario para el 80 por ciento de los españoles, seguido de la conexión a redes sociales para un 62 por ciento. Con frecuencia semanal, el 53 por ciento de los españoles lo emplea para videojuegos; un 49 por ciento ve películas y series; y un 78 por ciento hace fotos y vídeos.



Perder el móvil provoca gran temor entre los usuarios: un 42 por ciento afirma que es el objeto que más teme perder, delante incluso de la tarjeta de crédito y el documento de identidad -que son los objetos más valiosos para franceses y portugueses-. Por franjas de edad, a los más jóvenes les causa mayor inquietud perder el móvil: un 57 por ciento de los menores de 35 años y un 48 por ciento de los mayores de 35.



El 23 por ciento de los españoles afirma que ha perdido el móvil alguna vez (frente al 17 por ciento franceses y 19 por ciento de portugueses), aunque solo un 28 por ciento había asegurado su móvil ante esta situación de riesgo. Además, a un 22 por ciento de españoles le han robado el móvil (frente al 14 por ciento en Francia y el 13 por ciento en Portugal) y sólo un 25 por ciento tenía seguro de robo. Por franjas de edad, los jóvenes son los que más pierden (38 por ciento) o a quienes más roban el móvil (32 por ciento).



Estar sin móvil supone una situación difícil para un 60 por ciento de los españoles. De hecho, hasta un 71 por ciento cree que no podría estar más de unos días sin su 'smartphone'; una cifra similar a la de Francia y Portugal.



Otro tema que se refleja en el Barómetro es la percepción que los usuarios tienen del 5G. Así, el informe destaca que un 92 por ciento de los españoles ha oído hablar de esta tecnología, pero un 52 por ciento desconoce exactamente qué es. En este sentido, aunque la mayoría considera su llegada como algo muy positivo, sólo un 17 por ciento cambiará su dispositivo móvil con la llegada del 5G.



Entre las ventajas que los usuarios españoles asocian al 5G estarían tener una conexión más rápida (59 por ciento), poder recibir asesoramiento médico de forma telemática (26 por ciento), descargar a mayor velocidad los vídeos (23 por ciento) y la capacidad de controlar otros dispositivos de forma remota (21 por ciento). Así, un 64 por ciento de los españoles, frente al 48 por ciento de los franceses y 74 por ciento de los portugueses, cree que el 5G cambiará sus hábitos digitales.



Según datos del primer trimestre y antes de la emergencia sanitaria, el 45 por ciento de los españoles invierte más de 200 euros y un 16 por ciento más de 500 euros en la compra de un dispositivo móvil, un presupuesto similar al de Francia y superior al de Portugal, donde un 51 por ciento invierte menos de 200 euros.



Este informe indica además que un 55 por ciento ha cambiado su teléfono móvil a pesar de que seguía funcionando el anterior, el 54 por ciento lo sustituye cuando nota que el dispositivo da síntomas de fatiga y un 32 por ciento cuando el móvil deja de funcionar. Por otra parte, el porcentaje de los usuarios que recurren en dispositivos de segunda mano es del 17 por ciento.



"Celside Insurance acompaña a los europeos en todos los momentos de sus vidas, por eso queríamos saber más sobre la relación que tienen con sus dispositivos tecnológicos. Más que nunca, las prácticas están evolucionando, las necesidades están cambiando y, como experto en seguros para 'smartphones' y dispositivos conectados, resulta esencial arrojar luz sobre el sector y sus tendencias", explica Sadri Fegaier, CEO de Celside Insurance.



Por su parte, el director de Política y Opinión de Harris Interactive, Jean-Daniel Levy, indica que "las nuevas tecnologías están en constante evolución y modifican los estilos de vida de los ciudadanos". "Este Barómetro profundiza sobre ello y se erige como un espacio de conocimiento y análisis. Reflexionamos acerca del consumo y uso de pantallas y cómo experimentamos los europeos todas estas innovaciones", concluye.

