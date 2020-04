​Tiempos de coronavirus y de bulos, incluso en el sector de los seguros de coche

Los bulos corren como la pólvora y también afectan al sector de los aseguradoras. Así, nada más comenzar el estado de alarma, se extendió el rumor de que los seguros de coches no asumían ningún tipo de responsabilidad con sus clientes durante la duración de la emergencia sanitaria en el caso de que el desplazamiento no estuviera justificado.



Nada más lejos de la verdad porque las compañías siguen al pie del cañón.



En concreto, el mensaje que tantas dudas ha generado, y que tú mismo quizás hayas tenido oportunidad de leer, rezaba así: "Recordad que en estado de alarma las aseguradoras no se hacen responsables de asistir y cubrir los accidentes de tráfico amparados por la póliza, salvo que se demuestre que el motivo del desplazamiento estaba autorizado según RD 463/2020. ¡Ojo con esto!".



Obviamente, el pánico entre los conductores no tardó en cundir y la misma Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) tuvo que atajar la propagación de un bulo que estaba preocupando a prácticamente toda la población. No en vano, según se desprendía del mismo, si el viaje no estaba justificado, las aseguradoras se lavaban las manos. Lo cierto es que la respuesta es un rotundo no, pues las compañías siguen cumpliendo fielmente con sus clientes tal y como se establece en las pólizas que tienen contratadas.



También la asociación de abogados de víctimas de accidente, ANAVA-RC, salió al paso de esta información falsa y recalcó que las aseguradoras seguían atendiendo a los clientes por los posibles accidentes. Además, quiso matizar que había que diferenciar entre las sanciones administrativas por la conducción al margen de los casos de necesidad establecidos en el RD 463/2020 de 14 de marzo, y el seguro obligatorio que no perdía vigencia en la actual coyuntura.



Lo cierto es que más del 80 % de la población española ha recibido continuos bulos relacionados con la emergencia sanitaria causada por el coronavirus durante el confinamiento. Algunos de ellos, por cierto, muy sofisticados y difíciles de desenmascarar. La mayoría de esas falsedades se propaga través de las redes sociales (75 %) y, por supuesto, WhatsApp, según un informe titulado ‘El consumo de información durante el confinamiento por el coronavirus: medios, desinformación y memes’ y que ha corrido a cargo del grupo de investigación Digilab de la Universitat Ramón Llull.



Lo que sí es 100 % cierto es que muchas aseguradoras, conscientes de la dura situación tanto económica como personal que están sufriendo muchos de sus clientes (como pymes y autónomos), han decidido ofrecer la opción de fraccionar el pago de los seguros de coche. Aunque es cierto que algunas ya brindaban tal posibilidad a sus clientes desde hace años.