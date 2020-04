IEBS presenta un plan para Ayudar a las Pymes a acelerar su Transformación Digital Comunicae

jueves, 9 de abril de 2020, 17:17 h (CET) Una serie de cursos gratuitos para acompañar a las pequeñas empresas a llevar su negocio a la red Muchas Pymes y Autónomos están parados porque no saben cómo reaccionar ante el problema que estamos viviendo, y la economía no debería parar si existen alternativas. Por ese motivo IEBS ha creado un programa gratuito dirigido a Autónomos y Pymes para acompañarlos en el proceso de “Digitalización” de sus negocios.

Y mientras algunos comercios paran su actividad, otros están aprovechando la oportunidad. Incluso hemos escuchado en las noticias que algunas empresas están contratando gente para hacer frente a los pedidos.

La situación nos obliga a dar pasos excepcionales y reactivar la economía cuanto antes. Es por ese motivo IEBS ha presentado un programa de Webinars Gratuitos para acompañar a todas estas empresas y profesionales a llevar su negocio a la red de forma acelerada.

Las crisis siempre han sido momentos de cambio y renovación y el programa de IEBS está pensado específicamente para pequeñas y medianas empresas, con un programa orientado a crear una web, montar un ecommerce, vender por Whatsapp o en Amazon, tener visibilidad en la web, gestionar los pedidos y la logística y financiar las compras y todo ello con soluciones sencillas a la mano de cualquiera.

El programa está pensado para todo tipo de empresas pero especialmente se dirige comercios y restauración, pues son la columna vertebral de nuestro sistema económico y los más damnificados.

Todos los cursos se emitirán online streaming y quedarán grabados en la página web de IEBS para su posterior consulta página web y se celebrarán durante el mes de abril cada día a la misma hora.

Con esta actividad IEBS pretende contribuir de forma activa a la regeneración del tejido empresarial y ayudar a salir reforzados de la crisis.

