INFOGRAFÍA: Causas y consecuencias de la deforestación

La deforestación consiste en la remoción masiva de la cubierta forestal de los bosques y selvas del planeta, que el hombre ejecuta con la intención de sacar máximo provecho a las materias primas existentes en la naturaleza, bien sea con fines estrictamente alimentarios o para acumular riquezas derivadas de la tala y quema de árboles.

Los bosques del planeta proveen cerca de 40% de la energía renovable usada a nivel mundial en forma de dendrocombutibles.

En promedio, se calcula que un 75% de los ecosistemas terrestres que albergan bosques han perdido alrededor de un 30% de biodiversidad, afectándose alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo entero.

Y las actividades pesqueras, con el impacto de la deforestación, también se han visto mermadas a nivel mundial, con registro de entre un 2.8 a un 5,3 % del total general, así como la desaparición del 60% de las especies pertenecientes a ecosistemas laticos y lénticos.

La FAO (2018) igualmente ha denunciado que el 40% de las 230 cuencas hidrográficas del mundo se han visto afectadas en sus cauces porque perdieron la mitad (un 50%) de su cubierta forestal, se quedaron sin árboles. Y esto igualmente repercute en la disponibilidad de agua potable que ha disminuido a nivel global en un 70%.

Otras consecuencias enumeradas en la infografía sintetizan afectaciones en los suelos, que se erosionan incluso hasta desertificar regiones enteras del planeta, siendo graves los registros de deforestación en América Latina, con registros preocupantes en Chile (62%) y Honduras (75%) entre otras naciones.

Y lo más preocupante: un incremento del 24% en las emisiones no deseadas de carbono, gas de efecto invernadero que fuera de concentraciones normales acelera el cambio climático, producto de la deforestación de millones de árboles a nivel mundial año tras año.

