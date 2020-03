Cómo evitar el impacto negativo de los antibióticos en nuestra flora intestinal La flora intestinal la componen el conjunto de microorganismos que entre muchos otros beneficios, se encargan de realizar las labores digestivas en la absorción de los alimentos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de marzo de 2020, 18:45 h (CET) La salud hay que cuidarla. Y hay que cuidarla siempre, no solo cuando llegan tiempos difíciles o se ve amenazada por agentes externos. Las propias medicinas también pueden tener efectos negativos sobre la flora intestinal, por lo que hay que prestar mucha atención siempre.

La flora intestinal la componen el conjunto de microorganismos que entre muchos otros beneficios, se encargan de realizar las labores digestivas en la absorción de los alimentos. El cuerpo humano está todo conectado y todas sus funciones son importantes e interdependientes entre sí. El estado de la flora intestinal, por tanto, influye mucho en el sistema inmunológico y puede ser el punto de partida de alguna enfermedad o patología.

Si bien en muchas ocasiones su trastorno no se puede evitar porque se debe a factores internos, como patologías asociadas o el envejecimiento, otros sí se pueden prevenir con sumo cuidado.

El tratamiento con antibióticos es un ejemplo. Aunque supongan un beneficio para la indicación para la cual han sido recetados, sí pueden representar algunos factores negativos relacionados con su toma. Principalmente se produce un desequilibrio de la flora intestinal y en muchos casos su consecuente diarrea. Por eso, es importante que si se va a seguir un tratamiento antibiótico se tomen las precauciones necesarias para minimizar el impacto negativo y poderse encontrar siempre mejor.

A continuación, señalamos algunas claves para cuidar la flora intestinal que sirven tanto para cuando se va a realizar el tratamiento con antibióticos como para el día a día porque, como se ha dicho al inicio, es importante cuidarse siempre.

Alimentación rica en prebióticos. Los prebióticos ayudan al desarrollo beneficioso de la flora y por tanto, ayudan a prevenir cualquier desequilibrio. Se encuentran en alimentos como el plátano, el maíz, la soja, la patata o las legumbres.

En todo caso, también existen en el mercado suplementos que pueden ayudar a ello.

Realizar una dieta con fibra. Como el punto anterior, es otro pieza fundamental porque está directamente relacionado con el buen funcionamiento intestinal. Hay que ir al baño regularmente y para ello hay que incorporar ciertos alimentos al día a día que ayuden a hacerlo, como las verduras, legumbres, nueces, frutas, los cereales, el arroz integral, pastas de trigo integral..., evitando, entre otros abusos, el del café. Igualmente, hay que desterrar los fritos y el exceso de azúcar que en muchas ocasiones inundan nuestra alimentación sin nisiquiera darnos cuenta.

Tomar probióticos. Hasta un 30% de las personas pueden sufrir diarrea durante o tras la toma de antibióticos. Por eso es muy importante la toma de probióticos junto a los antibióticos para mantener el buen estado y equilibrio de la flora intestinal. Muchas veces se recetan de manera conjunta, si no es así, solicita a tu médico que te recete probióticos si estás en un tratamiento con antibióticos o pregunta a tu farmacéutico.

Evitar tabaco y alcohol. Generalmente el tabaco no es bueno por su impacto negativo en cualquier ámbito de la salud.

Por eso es mejor evitarlo en general y no solo en el momento de la ingesta de antibiótico. El alcohol, por su parte, es lo primero que se prohíbe cuando se inicia un tratamiento por sus posibles interacciones y reacciones adversas que se puedan producir.

Llevar una vida saludable. Engloba todos los puntos anteriores y añade nuevos aspectos como evitar el estrés, hacer ejercicio y descansar. Actualmente se llevan unos ritmos demasiado acelerados y acaban dañando la salud influyendo también en nuestras relaciones interpersonales. Hay que parar, tener tiempo para uno mismo, tomarse las cosas de otra forma y respirar. Aquí el yoga y la meditación se convierten en grandes aliados para ello. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La app Quiero cuidarme Más ya está disponible para dar consejo clínico gratuito SEMI y semFYC apoyan la iniciativa con un llamamiento a sus médicos para que destinen parte de su tiempo de manera altruista para descongestionar las urgencias Pon a punto tu sistema inmunitario para defenderte de las agresiones externas Los complementos nutricionales que incluyen entre sus componentes vitamina C liposomada, jalea real, propóleo o calostro se emplean frecuentemente para contribuir a la función inmune Recomendaciones para pacientes con enfermedades reumáticas ante el coronavirus No se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus La mejor solución para los resfriados y la sinusitis ​El ​tratamiento para la sinusitis varía en función de si la enfermedad es crónica o es aguda Más de 4 millones de personas en España sufren algún trastorno de sueño crónico y grave La falta de sueño también influye en la calidad de vida de los enfermos neurológicos