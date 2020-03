​Coronavirus y atención médica

Hacen falta muchos más respiradores artificiales, mascarillas, trajes protectores de calidad y también más camas hospitalarias. En definitiva, más medios materiales y más personal sanitario. Y, si es necesario construir más hospitales en diez días o en un mes, se puede seguir el ejemplo del Gobierno chino.



Es evidente, pero conviene ponerlo de manifiesto que la atención sanitaria debe ser igual para todos y no se debe priorizar a unos pacientes a costa de otros. El derecho a la salud no admite desigualdades de ningún tipo, aunque estemos asistiendo a una crisis de considerables proporciones tanto sociales como económicas. El Gobierno de España ya está tomando una serie de medidas que son positivas para frenar lo más posible la expansión del COVID-19.



El primer ministro británico Boris Johnson cree que la mortalidad por el coronavirus puede ser en el Reino Unido del 1% y esto es un duro golpe para la población inglesa. El panorama en Gran Bretaña, tal como lo presenta el líder conservador, parece apocalíptico. Ya que llega a decir que muchas familias perderán “a sus seres queridos” antes de tiempo. Me parece excesivo. Puesto que aumenta la alarma social y no se sabe exactamente como sucederá todo.



¿Qué se entiende por muchas familias? Realmente, la suspensión de las clases presenciales en toda España es una medida extraordinaria temporal que pretende poner límites a la expansión de este virus y a la vez proteger a los niños y a los jóvenes.



En relación con el bloqueo a los vuelos europeos a Estados Unidos por parte de Trump considero que es una medida errónea y que la Unión Europea tiene que reaccionar al respecto. De hecho, las autoridades comunitarias ya han dicho que estudiarán medidas. En vez de una actitud solidaria, prudente y proporcionada el Gobierno estadounidense pone en marcha un protocolo de actuación draconiano y muy perjudicial para la economía de la Unión Europea. Ya que no se permite tampoco la exportación de mercancías a Estados Unidos.



Parece que en Madrid está cundiendo el pánico en relación con las compras, por miedo al desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es irracional e ilógico, pero el temor infundado a la escasez hace de las suyas como se está viendo también en más partes de España.



La llamada a la responsabilidad personal de cada ciudadano en la intervención institucional del Presidente Pedro Sánchez es algo natural y también su apelación a la disciplina social. En este sentido, los ciudadanos chinos, en general, han cumplido a rajatabla las cuarentenas y aislamientos impuestos por las autoridades.



En España, en mi opinión, se tenían que haber tomado más medidas varias semanas antes para controlar mejor la situación. La salud es más importante que la economía. La situación de Madrid estos últimos días ha empeorado, pero estoy convencido de que con el esfuerzo de todos es superable al igual que la del resto de nuestro país.



Es bueno confiar en el saber y profesionalidad de los médicos en España y también en la sanidad pública y privada. No cabe duda de que la labor principal la tiene que desarrollar el sistema sanitario público español.



La inyección de 3.800 millones de euros en la sanidad es una buena decisión que puede que no sea suficiente. Y las medidas de refuerzo de la economía inyectando 14.000 millones de euros buscan el apoyo de los autónomos y protegen también a las empresas y a los trabajadores.



Lo que se echa de menos ahora mismo es la falta de una vacuna que ya esté disponible. Se está investigando a marchas forzadas, pero el desarrollo de una vacuna efectiva lleva consigo pruebas y experimentación antes de ponerla al alcance de todos.



La evidencia científica debe ser la base para la toma de decisiones de las autoridades políticas de los países. Y la pseudociencia no puede tener cabida ante el coronavirus que es algo muy serio. La información correcta y útil es lo que demandan los ciudadanos y esto es lo que están haciendo las autoridades sanitarias españolas de un modo ejemplar. Esperemos que en el menor tiempo posible esta pandemia pase a la historia.