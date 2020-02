¿Por dónde pasa el futuro de nuestra salud? Es recomendable dormir las horas suficientes para que nuestro cuerpo se recupere de forma adecuada Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de febrero de 2020



Nuestro estilo de vida está cambiando y, por ello, también es normal que cambien las enfermedades que más nos afectan. Hoy en día, la sociedad es mucho más sedentaria y paradójicamente tenemos muchos más problemas de alimentación que antaño. Por este motivo, la mayor parte de enfermedades a las que estaremos expuestos en los próximos años están vinculados con estos aspectos. Con todo, el campo sanitario avanza a pasos agigantados por lo que junto con la aparición de nuevas enfermedades y el aumento de las ya existentes, también surgirán nuevas curas y nuevos tratamientos que paliarán o frenarán sus efectos.



Según diferentes especialistas médicos, las tres enfermedades más comunes en el futuro serán las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.



Dolencias vinculadas a la nutrición y el sueño



La obesidad y la diabetes son cada vez enfermedades más extendidas, principalmente por el empeoramiento de nuestros hábitos de vida, especialmente de los alimenticios. Estas dos enfermedades van acompañadas, en muchos casos, a enfermedades cardiovasculares de diferente gravedad. Asimismo, el estrés también supone un factor de riesgo en enfermedades vinculadas al aparato digestivo, ya que puede ocasionar la aparición de dolencias como el colon irritable. En cualquier caso, es importante atender a los avisos de nuestro intestino e intentar mantener, en la medida de lo posible, un estilo de vida saludable, caracterizado por una dieta saludable y la práctica de ejercicio físico.



En cuanto al sueño, es recomendable dormir las horas suficientes para que nuestro cuerpo se recupere de forma adecuada de los esfuerzos realizados durante el día. En este sentido, lo mejor es llevar una vida activa pero tranquila al mismo tiempo, que no implique picos de estrés constantes. De este modo, podremos combatir las enfermedades vinculadas a nuestro estilo de vida.



Cáncer



El cáncer tiene un componente genético, pero también ambiental. Por esta razón, es fundamental no obviar aquellos factores de riesgo tales como el tabaco y el abuso del alcohol, así como la exposición a substancias contaminantes. De este modo, se puede reducir significativamente la aparición de tumores malignos, manteniendo un estilo de vida saludable. Además, en la actualidad, diferentes equipos de investigación biomédica están llevando a cabo intereses investigaciones que propiciarán la aparición y aplicación de tecnologías médicas eficaces, que ayudarán a combatir el cáncer y otras enfermedades.



Así, a la hora de prevenir esta y otras enfermedades, se aconseja alimentarse de una forma rica y variada, hacer deporte, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol, protegerse del sol e intentar no aumentar bruscamente de peso.



Enfermedades neurodegenerativas



Entre las enfermedades neurodegenerativas más comunes hoy en día sobresalen el Parkinson, el Alzheimer y la Enfermedad Huntington. Con todo, estas solo son algunas de las más graves. En este sentido, actualmente, son todavía más frecuentes otras enfermedades vinculadas al paso del tiempo y a la degeneración de los órganos. Buen ejemplo de esto son las dolencias vinculadas a la vista cuyos efectos son difícilmente remediables. Sin embargo, los avances en salud visual son cada vez mayores y supondrán grandes beneficios para los pacientes en los próximos años.



