Uno de cada cinco españoles dedica más de tres semanas al año a las redes sociales La sobreexposición, la imagen distorsionada que ofrecen de la realidad y los riesgos para los más jóvenes, las principales críticas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de enero de 2020, 13:29 h (CET)

Las redes sociales absorben buena parte del tiempo de los españoles y, según revela un estudio llevado a cabo por Hubside en colaboración con IPSOS, 1 de cada 5 dedican al menos 1,5 horas al día a las redes sociales. O lo que es lo mismo, 22,5 días al año. Sin embargo, aunque los españoles tienen una media de 3,7 perfiles en redes sociales diferentes, solo publican en 1,73 redes; es decir, las usan principalmente para ver contenido y no para compartirlo.



Precisamente, las principales críticas a las redes sociales son la sobreexposición (63%), junto con la imagen distorsionada que muestran de la realidad (50%) y los riesgos a los que exponen a los más jóvenes (47%), como grooming o sextorsión.



Entre los españoles que prefieren no compartir contenido en redes sociales, el 52,9% considera que se trata de información personal que, en cierto modo deja de ser exclusivamente de su propiedad. Mientras, un 36,4% afirma que hay mejores formas de compartir información en el mundo digital.



En este sentido, el sondeo revela que el 37% de los españoles tiene una página web personal o le gustaría tener una. Las principales razones para escoger un blog frente a las redes sociales son la libertad a la hora de publicar contenidos (50%) y las mayores posibilidades de personalización (45%). En cuanto al uso preferido para las webs personales, los españoles las utilizan sobre todo para para compartir sus aficiones (63,3%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.