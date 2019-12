El piloto español Fernando Alonso ha comentado este jueves que "incluso Sébastien Loeb todavía no ha conseguido el Dakar", poniendo al "mejor piloto de rallies de la historia" como ejemplo de la dureza que se repetirá en la edición para el 2020 de esta legendaria carrera.



"Sería muy osado pensar en una victoria. Incluso Sébastien Loeb, el mejor piloto de rallies de la historia, todavía no ha conseguido el Dakar; imagínate yo, que vengo del asfalto", ha asegurado Alonso ante los micrófonos de RTEV.



"Creo que el objetivo es más afrontar el rally como una experiencia enriquecedora para nosotros. Para Marc [Coma] también es una novedad estar en el asiento de al lado. Y, entre los dos, intentar apoyarnos el uno al otro y tener los menos problemas posibles", ha declarado.



"Porque los problemas van a aparecer, hay que estar listos para ellos. Pero bueno, intentar afrontar un rally con un buen espíritu y ojalá que, al menos en alguna etapa, podamos ser competitivos; ése es el segundo objetivo", ha admitido el piloto asturiano de Toyota.



Así, Alonso ha evitado dar detalles sobre su presencia en ediciones futuras del Dakar. "No lo sé. Ahora la sensación que tengo es que va a ser un rally único. Una experiencia única ir al Dakar, vivirlo, experimentarlo...", ha reflexionado al respecto.



"No tengo en la cabeza un futuro de cada año volver al Dakar en enero. Pero es cierto también que la preparación y la experiencia que estamos teniendo ahora, en estos meses antes del Dakar y también durante el Dakar, y en caso de repetirlo en un futuro, creo que sería muy útil todo lo que estamos haciendo ahora y muy válido", ha concluido.