¿Qué hace único al chorizo ibérico de bellota? Los embutidos y los jamones son algunos de los productos más conocidos dentro de la gastronomía española que, además de encantar a los locales, atraen a muchos turistas que desean degustar la mejor calidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de julio de 2019, 11:05 h (CET) Los bocadillos de chorizo o una tabla de ibéricos son tradición en España, ya que los comensales españoles son apasionados de la buena gastronomía local. El chorizo ibérico de bellota cuenta con las mejores carnes, un gran proceso de elaboración y curación, e ingredientes de calidad, por lo que es uno los embutidos favoritos y más vendido en el país.



El chorizo ibérico de bellota se realiza con diversas especias y la carne de cerdos ibéricos de bellota. Este embutido tiene muchos beneficios y propiedades nutritivas, así que no sólo debe ser incluido en una mesa por su delicioso sabor, sino además por todo lo que aporta al organismo.



La carne condimentada es embutida en una tripa para ser luego comercializada. Además, ésta procede de cerdos alimentados con bellotas y criados en libertad, y su método de elaboración y curación ha tenido un gran esmero antes de llegar a las cocinas españolas.



Los beneficios del chorizo ibérico

Este producto puede reducir el colesterol malo, debido a su aporte en ácidos monoinsaturados, los cuales favorecen el incremento del colesterol bueno o HDL. También tiene una elevada cantidad de ácido oleico, por lo que posee propiedades cardiovasculares que contribuyen a la salud.



El chorizo ibérico presenta elevadas cantidades de proteínas digestivas y ligeras, que son conseguidas por su adecuada curación. Tiene minerales como calcio, hierro, selenio, magnesio, zinc y fósforo, y vitaminas B12, B1 y B2, que benefician al sistema inmunitario, el corazón, protegen los huesos y dientes, disminuyen la fatiga y reservan la masa muscular.



Con un consumo moderado puede aportar grandes beneficios al organismo, por lo que, contrario a lo que se puede pensar no es nocivo para la salud en las cantidades correctas.



¿Qué tiene de particular el chorizo ibérico de bellota? Los cerdos aprovechan mejor los recursos naturales al estar en libertad y las razas son cautelosamente seleccionadas para obtener los mejores ejemplares completamente ibéricos y fuertes.



La dieta de los cerdos es fundamentalmente a base de bellotas, de esta manera la carne y la grasa logran propiedades más saludables, en comparación a otros cerdos que son alimentados de forma diferente.



La preparación se realiza de forma artesanal para obtener mejores resultados, embutiendo uno a uno cada chorizo a mano. La tripa empleada es natural y tiene un reposo de varias horas sobre una chimenea de leña. Este proceso es un gran inicio para el curado natural, el cual es otro paso importante para obtener un gran sabor y aroma, en la transformación de la carne cruda.



El embutido tiene un particular color rojizo que es aportado por el pimentón, igualmente, otorga un gran gusto en el paladar. Es un ingrediente esencial en la preparación, siendo un acompañante del chorizo desde sus inicios. El condimento se aplica tras el secado y moler los pimientos.



La cata y el consumo del chorizo ibérico de bellota

Se pueden degustar los ingredientes básicos como el ajo, el pimentón y las hierbas. El corte es frágil, conseguido por la fabricación casera, y los colores que se logran son el rojo brillante, rosado y blanco, distribuidos sin uniformidad.



El aroma es estable, ligero, elegante, con gran equilibrio entre las especias y la carne. La textura que se obtiene es agradable y profunda, tiene un relieve gustoso y con volumen. El sabor tiene equilibrio entre lo salado y lo dulce, con toques delicados de picante, en la boca es persistente, contundente y sutil.



Para muchos, la mejor forma de degustar el chorizo ibérico de bellota es solo, puede estar acompañado de pan, picos sevillanos y vino blanco. Los expertos prefieren que el producto se coloque en un plato blanco de cerámica a temperatura ambiente. No es adecuado combinar diversos embutidos en un mismo plato, ya que los sabores pueden mezclarse.



El producto también es agregado en múltiples preparaciones, por ejemplo, el bollo preñao, el choripán, el cocido madrileño, la fabada asturiana, el cocido gallego, las lentejas, las patatas a la riojana, la ensalada hurdana, huevos a la flamenca, el cocido montañés y muchos más. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.