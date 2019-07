La Innovation School de Talent Garden llega a Madrid para revolucionar la formación en nuevas tecnologías Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 16:24 h (CET) Los perfiles TIC son uno de los puestos que más cuesta cubrir en España. A pesar de ser uno de los que más ofertas de empleo genera en Madrid, el 38,3% del total del sector, existe una importante falta de competencias en los candidatos Talent Garden ofrecerá Másteres de 12 semanas intensivos para adquirir las competencias necesarias para poder trabajar en las empresas líderes del sector tecnológico.

En su misión por apoyar a las personas que hacen posible el desarrollo de tecnología en España y darles un ecosistema donde puedan crecer, la Innovation School de Talent Garden, la mayor plataforma de networking y formación para la innovación digital de Europa, ofrecerá una serie de Másteres a aquellos jóvenes que quieran especializarse en Data Science, UX Design o Coding. Ofertando 15 becas completas y descuentos especiales para mujeres para fomentar la paridad de género en el sector tecnológico.

Y es que hay que tener en cuenta que, son precisamente los perfiles IT uno de los puestos que más cuesta cubrir en España. De hecho, las empresas del sector TIC de la Comunidad de Madrid son las que más ofertas de empleo generan, el 38,3% del total. Además, la remuneración de este tipo de empleos es un 18% superior al salario medio ofertado en España, según un Informe de Adecco.

"La Innovation School llega a Madrid para cubrir la necesidad de profesionales TIC que no logra la universidad tradicional. Utilizando metodologías disruptivas centradas en la experiencia, y un profesorado adaptado al mercado laboral actual, logra desarrollar en los jóvenes habilidades requeridas en un entorno en constante cambio" explica Hugo Bourgade, director de la Innovation School de Talent Garden España.

Habiendo formado a más de 2.300 alumnos en toda Europa, y logrado un 96% de éxito en términos de empleabilidad, la Innovation School de Talent Garden Madrid se estrena con 3 Másteres full time: 12 semanas de duración, 15 becas para los mayores talentos, puesto de trabajo en las mejores empresas TIC de España y descuentos dirigidos a mujeres.

Los detalles de cada curso son los siguientes:

Code Máster . Transforma al alumno en un desarrollador frontend con conocimiento de las mejores herramientas de programación usadas actualmente en el mercado.

. Transforma al alumno en un desarrollador frontend con conocimiento de las mejores herramientas de programación usadas actualmente en el mercado. UX Design Má ster: Diseñador de UX es una de las profesiones más demandas en un mercado que crece a una velocidad vertiginosa; un profesional con la capacidad de crear experiencias que cubran las necesidades de los usuarios sin dejar de lado la accesibilidad.

Diseñador de UX es una de las profesiones más demandas en un mercado que crece a una velocidad vertiginosa; un profesional con la capacidad de crear experiencias que cubran las necesidades de los usuarios sin dejar de lado la accesibilidad. Por último, el Máster Data Science & IA es un curso avanzado que permitirá a los alumnos profundizar como Data Scientist en el mundo de los datos, la programación en Python y la Inteligencia Artificial, además de formar parte de la profesión más demandada por un mercado en continuo crecimiento. Todos los Másteres incluyen encuentros con expertos y profesionales del sector, proyectos reales con empresas en las que trabajarán los estudiantes, viajes al extranjero para conocer la innovación en otros países de la Unión Europea en los que está presente Talent Garden, pitch day y muchas cosas más. Todo dirigido por los mejores profesores y docentes y en clases limitadas a 20 alumnos, elegidos tras un proceso de selección.

Su objetivo es ofrecer una educación innovadora y revolucionaria, que permita una constante toma de contacto con el mundo real, de manera práctica y relacional, mediante networking activo a través de diferentes eventos.

Además, Talent Garden ofrece prácticas garantizadas. Para ello, ha cerrado acuerdos con importantes empresas de los sectores Retail, Servicios online e Infraestructuras. De esta forma, los alumnos podrán trabajar sobre los casos reales de dichas empresas y disponer de prácticas tras finalizar el curso.

Los precios oscilan entre los 4.970 y los 6.700 euros, dependiendo de la tarifa y forma de pago escogida, con facilidades para pagar en varias cuotas.

Las inscripciones ya están abiertas, así como las candidaturas para optar a las becas que ofrece Talent Garden. 5 becas por Máster, 15 en total, para premiar a los verdaderos talentos, a los futuros profesionales digitales. Para obtener una beca, es necesario enviar una solicitud antes del 21 de agosto de 2019.

Asimismo, y con el objetivo de fomentar y potenciar la presencia de mujeres en el sector de la tecnología, Talent Garden ha puesto en marcha un descuento de hasta 1.000€ adicionales para mujeres que estén interesadas en cursar los Másteres de Coding y Data Science.

Una de las primeras acciones que ya ha realizado la Innovation School ha sido recibir a 20 estudiantes del Máster de Transformación Digital de la escuela de Milán, para trabajar sobre un proyecto propuesto por Distrito Castellana Norte para la integración de los vecinos con la ampliación de Madrid Nuevo Norte.

Para más información: https://madridinnovationschool.talentgarden.org/

