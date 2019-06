¿Cómo utilizar un Vpn con ExpressVPN? Otro nivel de seguridad requiere el cifrado no solo de los datos, sino también de las direcciones de red de origen y recepción Redacción Siglo XXI

miércoles, 12 de junio de 2019, 15:46 h (CET) VPN significa la red privada virtual y es la programación que genera una conexión segura y cifrada a través de una red menos segura, como la Internet pública. Una VPN utiliza la infraestructura pública compartida y mantiene la privacidad a través de procedimientos de seguridad y protocolos de tunelización. Casi, los protocolos están cifrando los datos en el extremo de envío y se están descifrando en el extremo de recepción. Envía los datos a través de un túnel que no puede ser ingresado por los datos y que no está correctamente cifrado. Otro nivel de seguridad requiere el cifrado no solo de los datos, sino también de las direcciones de red de origen y recepción. ExpressVPN es uno de los mejores programas de seguridad. También puede actuar como un proxy y puede permitirle enmascarar. Cambia tu ubicación y navega por la web de forma anónima desde donde quieras.



¿Cómo puede ayudarte VPN? Una red privada virtual está ayudando de muchas maneras y hay algunas formas de VPN como las siguientes: Secretar su IP y ubicación



Está utilizando ExpressVPN para ocultar su dirección IP y ubicación, y selecciona entre 160 ubicaciones de servidores VPN en Asia, Europa, Medio Oriente, África y las Américas y en cualquiera de los 94 países del mundo.



Cifra tus comunicaciones ExpressVPN usa un cifrado sólido de 256 bits para proteger sus datos y está navegando desde puntos de acceso Wi-Fi como aeropuertos y cafés, ya que sus contraseñas, correos electrónicos, fotos, datos bancarios y otra información confidencial no pueden ser interceptados.

Mira tu contenido favorito El ExpressVPN está transmitiendo todos tus programas y películas en HD increíblemente rápido en cualquier dispositivo. Han optimizado su red para proporcionar las velocidades más altas sin límites de ancho de banda. Usted está descargando cualquier cosa en segundos, y video chat sin búfer.

Desbloquear examinar sitios web Simplemente puede desbloquear sitios y servicios como Facebook, Twitter, Skype, YouTube y Gmail. Obtenga lo que necesita, incluso si le dicen que no está disponible en su país, o si está en una red de escuelas u oficinas que limita el acceso.



Evitar el espionaje

Este software se usa para detener el espionaje por parte de los gobiernos, los administradores de red y su ISP con ExpressVPN protegiendo su actividad en línea. Nadie puede leer sus datos y ver qué sitios visita, o restringir ciertos tipos de tráfico y como transmisión de video.



Encuentra ofertas y lucha anuncios Al secretar su dirección IP y ubicación, ExpressVPN crea que sea más difícil para los sitios y servicios cobrar precios más altos o mostrar publicidad dirigida según la ubicación. Nunca vuelvas a cobrar de más por unas vacaciones o un pedido en línea.



Uso de VPN con los pasos de ExpressVPN Hay tres pasos siguiendo este software: Descarga tu aplicación VPN



Primero, seleccione su plan y descargue la aplicación ExpressVPN para su computadora o dispositivo móvil:



Paso 1: usted es el plan seleccionado y todos los planes incluyen todas las aplicaciones ExpressVPN, atención al cliente 24/7 y ancho de banda ilimitado de alta velocidad.



Paso 2: siguiente Ingrese su dirección de correo electrónico y garantía de privacidad. Este servicio no comparte su información y se comunicará con usted solo cuando sea necesario para proporcionar su servicio.



Paso 3: Finalmente, seleccione su forma de pago preferida



Las aplicaciones ExpressVPN son rápidas y fáciles de configurar y ver instrucciones para su dispositivo. Conectarse a un servidor VPN Está conectado a una de las 160 ubicaciones y disfruta de Internet con privacidad y seguridad. Más información pincha en este enlace.

