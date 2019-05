El ocio y la diversión en la red de redes

Está claro que el ocio ha ido cambiando radicalmente desde los inicios de internet, tanto la forma en la que se relacionan los seres humanos como la forma en la que se consumen los productos para disfrutar de nuestro tiempo de ocio son distintos a los de hace solos 20 años.



Los estudios no dejan lugar a dudas, pues cerca del 82% de los españoles, opta por Internet para pasar un buen rato, tanto en su ocio como para hablar con los amigos.



Vamos con algunos ejemplos: Ver películas y televisión en directo Jugar al casino y a las apuestas deportivas WhatsApp Redes sociales Juegos virtuales Ver películas y televisión en directo



Actualmente utilizamos Internet para ver películas online o descargarlas en el ordenador. Incluso con aplicaciones como Wiseplay se puede usar en móviles y tablets que cuenten con el sistema operativo de Android. Igualmente vemos canales de televisión, lo que hace que podamos ver tanto en los ordenadores como en los dispositivos móviles el canal que queramos.



Servicios como Netflix, HBO o los nuevos avances de las plataformas televisivas han cambiado nuestros hábitos.



Jugar al casino y a las apuestas deportivas

En el pasado, para jugar al casino debías ir sí o sí a uno a jugar. Ahora todo es más fácil con la llegada de Internet y los casinos online. Es posible disfrutar de todos los juegos de los casinos clásicos desde la comodidad de nuestro hogar.



Solo hay que elegir entre la gran cantidad de plataformas online. Existen también páginas donde aconsejan y analizan si el casino de Betfair es seguro, si aceptan Paypal Bet365, etc. Todas ellas informaciones de gran utilidad.



Lo mismo puede decirse de las apuestas deportivas, que permiten poder apostar sin tener que estar presente en una casa de apuesta física y que, con solo tener Internet, te permite poder pasar ratos emocionantes desde donde quiera que te encuentres.



WhatsApp

Otra de las aficiones que más de disfruta es la de hablar con los amigos online. En este sector, la aplicación WhatsApp ha transformado realmente nuestra forma de entablar contacto, tanto con amigos, como con compañeros de trabajo o hasta con fines laborales.



En el caso de que no tengas esta aplicación en tu Smartphone descargada, no dudes en hacerlo, pues podrás hablar con muchas amistades, recibir o compartir fotos, etc.



Las redes sociales

Gran parte de las personas que entra en Internet lo hace mediante el smartphone y de estos, el 73% lo hacen mediante las redes sociales. El número de usuarios que tienen conexión a Internet en sus smartphones y redes sociales son un servicio de lo más destacado.



Hay redes sociales que nacieron gracias a los dispositivos móviles, como ocurre con Snapchat APK que tiene un funcionamiento parecido al de una aplicación de las de mensajería instantánea y donde se pueden añadir contactos y enviar mensajes de varias formas, tanto en fotos como en vídeos.



La diferencia principal que hay es que el emisor selecciona el periodo de tiempo en el que el receptor va a poder ver ese mensaje, que puede ir de 1 a 10 segundos antes de que el mismo desaparezca.



Juegos virtuales

Cuando hablamos del ocio virtual, los videojuegos suelen venirnos a la mente. En este caso, también el móvil es una de las estrellas, puesto que un gran tanto por ciento, el 20% suele usarlo para fines lúdicos, donde encontramos los juegos virtuales.



Hay juegos de este tipo que además consiguen que se hable de ellos en WhatsApp o Telegram comentando sus secretos y trucos. Una divertida forma de pasar el tiempo de ocio y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, puesto que aquella era en la que para jugar a un videojuego tenías que ir al ordenador de sobremesa ya forma parte del pasado.